Близо 200 държави не успяха да преодолеят разногласията за бъдещето на изкопаемите горива, климатичното финансиране и мерките за ограничаване на глобалното затопляне

246 Снимка: БТА

Преговорите на климатичната конференция на ООН COP31 в турския град Анталия приключиха без споразумение, след като продължиха повече от 49 часа след първоначално определения краен срок. Финалният текст беше отхвърлен в неделя заради непреодолими разногласия между близо 200 държави, съобщава Франс прес, цитирана от БНР.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбоко разочарование от резултата. Главният преговарящ Крис Боуен също призна, че не е успял да сближи позициите на участниците.

Най-сериозният конфликт беше около бъдещето на изкопаемите горива - въглищата, петрола и природния газ. Европейският съюз и Саудитска Арабия влязоха в остър спор за скоростта, с която светът трябва да се откаже от тях. Държавите производителки на петрол се противопоставиха на включването в заключителния документ на конкретен ангажимент за постепенното им извеждане от употреба.

Бившият вицепрезидент на САЩ и климатичен активист Ал Гор разкритикува възможността малка група държави производителки на петрол да блокира решенията на останалите участници.

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Сред предложенията, които не получиха подкрепа, беше и поставянето на глобална цел за електрифициране на икономиката. Във финалния текст остана призивът за разширяване на технологиите за улавяне на въглероден диоксид, но не беше постигнато съгласие за укрепване на целите на Парижкото споразумение, за научната дейност на Междуправителствения комитет по изменение на климата и за климатично финансиране в размер на 120 млрд. долара за развиващите се държави.

Провалът на преговорите отново постави под въпрос ефективността на международния процес за борба с климатичните промени. Китай обаче заяви, че преходът към зелена икономика е необратим, и призова държавите да запазят доверието си в многостранното сътрудничество.

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