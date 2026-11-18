„Джей Пи Морган“ очаква дефицитите да се равняват на 5,5% от БВП през 2026 г. и предупреждава, че стабилизирането на държавния дълг ще изисква сериозни финансови ограничения

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Бюджетните дефицити в развитите икономики ще достигнат средно 5,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г. Това би било най-високото равнище извън периодите на рецесия от края на Втората световна война насам. За това предупреждава американската инвестиционна банка "Джей Пи Морган" в свой анализ, цитиран от Ройтерс.

Според банката нарастващите бюджетни дефицити затрудняват овладяването на държавния дълг. "Фискалната политика в развитите икономики се откъсна от бизнес цикъла. Последицата е влошаваща се динамика на държавния дълг", посочват анализаторите.

От 2019 г. насам държавният дълг на развитите икономики е нараснал със 7 процентни пункта спрямо БВП. В над 70% от страните в тази група бюджетното състояние все още е по-лошо в сравнение с периода преди пандемията.

При сегашните равнища на задлъжнялост развитите икономики трябва да подобрят първичните си бюджетни салда с близо 4,6 процентни пункта, за да спрат по-нататъшното нарастване на дълга спрямо размера на икономиките си. Първичното бюджетно салдо показва разликата между приходите и разходите на държавата, без да се отчитат плащанията по лихвите.

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"Стабилизирането на дълга ще изисква значителни фискални корекции", предупреждава "Джей Пи Морган". Сред големите икономики, които ще трябва да предприемат особено сериозни промени, банката посочва САЩ, Франция и Великобритания.

Най-трудна е ситуацията в САЩ заради високия държавен дълг и големия бюджетен дефицит. Според анализа обаче страната разполага и с необичайно големи възможности да се справи с проблема.

В продължение на десетилетия след Втората световна война икономическият растеж е бил по-бърз от увеличението на разходите за обслужване на заемите. Това е помагало на правителствата да поддържат дълга под контрол. Сега обаче това предимство отслабва заради повишаването на лихвените проценти, отбелязват от банката.

Анализаторите очакват развитието на изкуствения интелект и свързаният с него ръст на производителността да облекчат натиска върху публичните финанси. Те обаче остават предпазливи по отношение на това колко бързо икономическият ефект от новите технологии ще се прояви.

През юли рейтинговата агенция "Фич" прогнозира, че държавният дълг на развитите икономики ще достигне рекордните 75,8 трилиона долара до края на 2026 г., допълва Ройтерс.

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