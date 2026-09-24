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Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които природният газ и втечненият нефтен газ (LPG), използвани като моторно гориво, ще бъдат освободени от акциз за 3 месеца - от 1 октомври до 31 декември 2026 г.

Предложението е внесено от Стефан Белчев от "Прогресивна България" и група депутати. При гласуването 14 народни представители бяха "за", нямаше гласове "против", а 2 се въздържаха, съобщи БТА.

Промяната е предвидена в преходните и заключителните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове и беше инициирана от финансовото министерство.

Вносителите мотивират мярката с рязкото поскъпване на енергийните продукти и нарушенията във веригите за доставка на нефт, нефтопродукти и природен газ на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток. Според тях временната нулева ставка ще ограничи част от ефекта от високите цени на енергията върху домакинствата и бизнеса.

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Стефан Белчев посочи, че освобождаването от акциз трябва да осигури бързо облекчение за потребителите и да се отрази директно върху крайните цени. По думите му мярката е необходима за ограничаване на последиците от енергийния ценови шок, но трябва да остане строго ограничена във времето.

Според него по-широките и постоянни данъчни облекчения биха имали значителен бюджетен ефект и биха стимулирали допълнително потреблението на изкопаеми горива.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова съобщи, че общият ефект за бюджета от мярката ще бъде около 20 млн. евро. От тях 17 млн. евро се очаква да са свързани с освобождаването от акциз на LPG.

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