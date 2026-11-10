Снимка: БТА
Бюджетът за здраве нараства с 427 млн. евро до 5,68 млрд. евро
Здравната вноска остава 8%, а средствата за здравноосигурителни плащания се увеличават с над 478 млн. евро, съобщи управителят на Касата
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Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. достига близо 5,68 млрд. евро, което е увеличение с около 427 млн. евро, или над 8,1%, спрямо настоящата година. Здравноосигурителната вноска се запазва на 8%. Това съобщи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов, след като Надзорният съвет на Касата прие проекта единодушно, с 1 глас "въздържал се".
Предвидено е средствата за здравноосигурителни плащания да нараснат с над 478 млн. евро спрямо 2026 г. В бюджета е заложен и задължителният по закон резерв от 3% за непредвидени и неотложни разходи.
По думите на Даскалов основните приоритети в здравната система през следващата година ще бъдат личната лекарска помощ, ранната диагностика и детското здравеопазване. Така акцентът в разпределението на средствата ще бъде поставен върху профилактиката и по-ранното откриване на заболявания, както и върху грижата за децата.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.