Държавата ще трябва да трансферира 6,717 млрд. евро за покриване на дефицита в осигурителната система, а пенсиите се предвижда да бъдат увеличени с 7-8% от юли

116 Снимка: БТА

За около 2 часа и половина депутатите приеха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Законопроектът получи подкрепата на 123 народни представители от "Прогресивна България". 46 гласуваха против, а 32-ма се въздържаха.

Основните критики от страна на опозицията и експертите в дебата бяха свързани с липсата на структурни реформи в осигурителната система и с продължаващата зависимост от трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига на средства. "6,717 млрд. евро е сметката, която ще трябва правителството да трансферира от държавния бюджет, за да покрие дефицита в държавното обществено осигуряване. Това е с 233 млн. евро повече от заложеното за 2026 година", заяви Илиана Жекова от ГЕРБ-СДС.

Айтен Сабри от ДПС също критикува липсата на дългосрочна визия за развитието на системата. Според нея проектът осигурява плащанията за 1 година, но не предлага реформа, която да гарантира устойчивостта на осигуряването в перспектива, нито ясна оценка как ще се развива дефицитът при застаряващо население.

Елисавета Белобрадова от "Демократична България" постави акцент върху финансовото положение на домакинствата и ефекта от бюджетните мерки върху семействата. По думите й, вместо да се търси реална подкрепа за родителите и домакинствата, предложенията са разпределяне на средства "на калпак", което няма да доведе до съществена промяна в ежедневието на хората.

Спор в пленарната зала предизвика и размерът на обезщетението за майките, които се връщат на работа през 2-рата година от отпуска за отглеждане на дете. В проекта е предвидено те да получават 75% от обезщетението, докато от "Продължаваме промяната" настояват размерът му да бъде 100%.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Стою Стоев от ПП поиска от управляващите да обосноват защо не предлагат пълно доплащане. Той се позова на заявките на премиера за прекратяване на оправданията и преминаване към действия, като настоя за конкретни мотиви за отказа от увеличението.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че решението се основава на оценка на ефекта от мярката. По думите й, при сегашния стимул от 50% около 14 000 майки се връщат на работа. Предстои да бъде оценено какъв ще е резултатът при увеличаване на доплащането до 75%.

Критики отправи и "Възраждане". Георги Георгиев заяви, че бедността остава заложена в минималната пенсия и че тази политика се продължава от редица правителства.

Новият бюджет на ДОО е в размер на 16,53 млрд. евро, като разходите за пенсии са предвидени на 14,67 млрд. евро.

От 1 юли пенсиите трябва да бъдат актуализирани по швейцарското правило, като прогнозното увеличение е между 7% и 8%. Минималната пенсия се предвижда да достигне 374,62 евро, а максималният размер на пенсията - 1874 евро.

Минималният осигурителен праг се увеличава до 660 евро, а максималният осигурителен доход - до 2400 евро.

В пленарната зала бюджетът беше защитен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която подчерта, че осигурителният закон не е просто финансов документ, а отражение на отношението на държавата към работещите и към хората, които са се трудили през целия си живот.

"Бюджетът на Държавното обществено осигуряване не е просто сбор от приходи и разходи, той е израз на отношението на правителството към хората, които работят, но и към хората, които са работили цял живот", заяви тя.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.