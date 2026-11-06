Кабинетът обещава да ограничи публичните разходи, без да се отказва от увеличението на пенсиите и заплатите, предвижда 33% еднократен данък върху свръхпечалбите и съкращаване на над 5000 щата

1637 Снимка: "Булфото"

Бюджет с дефицит от 3,5% от БВП на касова основа, свиване на разходите до 39,6% от БВП и възможност за поемане на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро през 2027 г. представи правителството на Румен Радев. Премиерът лично обяви приоритетите и политиките, заложени в план-сметката в присъствието на всички министри и народни представители в аулата на УНСС.

Радев определи финансовата рамка като "бюджет на трудните баланси", който трябва да спре натрупването на дефицити и дълг, но същевременно да запази социалната подкрепа и инвестициите в ключови сектори.

Той подчерта, че целта е да се промени досегашната траектория на публичните финанси - разходите да се върнат под 40% от БВП, дефицитът да започне да намалява, а новият дълг да бъде ограничен.

"Бюджетът задава визията за развитие на държавата. Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре и по-сигурно", заяви премиерът. По думите му правителството трябва едновременно да ограничи прекомерния дефицит, да намали разходите и да изплаща натрупаните задължения, без да допуска загуба на доходи и социална подкрепа.

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Радев посочи, че разходите вече са преминали границата от 40% от БВП и че държавата трябва да насочи средствата към инвестиции, които могат да ускорят икономическото развитие. Той подчерта, че кабинетът не започва бюджетната политика от нулата, а трябва да работи с вече установени механизми за планиране и разходване на публични средства.

Дефицитът остава над европейския праг

Основният фискален показател в проекта е дефицит от 3,5% от БВП на касова основа. Това е под прогнозираното за 2026 г. равнище, но все още над европейския праг от 3%. В представената от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев траектория дефицитът по консолидираната фискална програма трябва да се свие до 3,1% през 2028 г. и до 2,4% през 2029 г.

Той определи финансовата рамка за следващата година като "Бюджет на вразумяването"

Важно е да се разграничат тези числа от показателя на начислена основа. В проекта на бюджетен план, изпратен до Европейската комисия през октомври, дефицитът на сектор "Държавно управление" за 2027 г. е 4,3% от БВП. Това не е непременно противоречие с обявените днес 3,5% - става дума за различни методи на отчитане на бюджетното салдо.

Разходите по новата рамка трябва да бъдат ограничени до 39,6% от БВП, предвиждат още разчетите. За сравнение, в изпратения до европейските институции бюджетен план по-ранният разчет беше за 40,4% от БВП. Приходите на сектор "Държавно управление" в този документ са прогнозирани на 36,1% от БВП.

По данните, представени от Донев, разходите по консолидираната фискална програма намаляват с 3,9 процентни пункта като дял от БВП, а приходите - с 1,9 процентни пункта. Финансовият министър обясни, че по-ниският относителен дял на приходите е свързан с разходите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Поемането на нов държавен дълг е планирано в размер до 8,6 млрд. евро през 2027 г. За следващите 2 години лимитите са съответно 8,5 млрд. евро през 2028 г. и 7,9 млрд. евро през 2029 г. По думите на финансовия министър държавният дълг ще достигне 31,4% от БВП в края на 2027 г.

Донев посочи, че България запазва четвъртото си място в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг. Минималният размер на фискалния резерв е определен на 2,6 млрд. евро, като в него са включени средствата във фонд "Козлодуй" и Сребърния фонд. Предвидени са и 2,09 млрд. евро нови държавни гаранции за инфраструктурни проекти. Лихвените разходи за рефинансиране на стари задължения са 1,4 млрд. евро.

Капиталовите разходи са планирани на 6 млрд. евро. Средствата за отбрана трябва да достигнат 2,23% от БВП, като само за този сектор са предвидени общо 2,987 млрд. евро - с 418,4 млн. евро повече спрямо предходната година.

Икономически растеж, инфлация и доходи

Макроикономическата рамка на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на българската икономика да се забави до около 2,5% през 2027 г. след очакваните 3% през 2026 г. В представянето си Донев посочи номинален брутен вътрешен продукт от 141,3 млрд. евро и безработица от 3,4%.

Средногодишната инфлация се прогнозира на 4%, а за следващия период е посочено очакване за 2,4%. В изказването си финансовият министър посочи и 2,4% като стойност за реалния икономически растеж. Тези числа са част от представената макроикономическа прогноза, като различните периоди и показатели трябва да се разграничават.

Очакванията са за по-умерен ръст на потреблението на домакинствата, съобразен с динамиката на доходите. Износът може да се ускори при подобряване на външното търсене, но инвестициите се очаква леко да намалеят. Според прогнозата това ще бъде свързано най-вече със свиването на публичните инвестиции след приключването на Плана за възстановяване и устойчивост. Безработицата се очаква да остане около 3,4%.

Пенсии, заплати и подкрепа за семействата

Въпреки заявката за ограничаване на разходите бюджетът предвижда увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5%, а на възнагражденията на педагогическите специалисти - със 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени със 7,8% от 1 юли. За това са предвидени допълнителни 552,6 млн. евро. Минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. е определена на 660 евро, а максималният осигурителен доход се предвижда да нарасне с 100 евро до 2400 евро.

Максималната пенсия ще бъде увеличена до 1876 евро, а линията на бедност се определя на 343 евро. Разходите за държавното обществено осигуряване ще достигнат 14,61 млрд. евро. Общото увеличение на разходите за пенсии спрямо предходната година е посочено от Донев в размер на 1,178 млрд. лева.

Значителен ресурс е предвиден и за подкрепа на семействата. Допълнителните средства за семейни политики са 142,5 млн. евро, а 9 от общо 12 вида помощи ще бъдат увеличени. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се повишава до 450 евро. Възстановява се и възможността майката да получава обезщетение от Държавното обществено осигуряване при връщане на работа, без да губи правото си на част от средствата за отглеждане на детето.

За семейните политики са предвидени общо 130,5 млн. евро допълнителен ресурс. Данъчните облекчения за деца се увеличават - до 5110 евро за 1 дете и до 10 220 евро за 2 деца и до 15 000 евро за трето дете. Размерът на облекчението за деца с увреждания се запазва.

Помощите за отопление се увеличават, като за тях са предвидени допълнителни 132,6 млн. евро. Ваучерите за храна също се променят - месечният им лимит се увеличава от 102,26 евро на 200 евро, като сумите над 150 евро ще подлежат на облагане.

Повече средства за здравеопазване и образование

За Националната здравноосигурителна каса са предвидени близо 493 млн. евро допълнително. Донев обясни, че промените в системата са насочени към по-голяма прозрачност, контрол върху плащанията и въвеждане на по-ясни правила.

За повишаване на възнагражденията на лекарите специализанти са отделени нови 30 млн. евро. Заплатата на лекар без призната специалност се предвижда да достигне 1900 евро. За Националната детска болница са предвидени 50 млн. евро, както и още 40,8 млн. евро, които вече са включени в капитала на дружеството.

Бюджетът предвижда и допълнителни инвестиции в образованието. За безплатни учебници от 1. до 12. клас са заложени 36 млн. евро повече. Студентските стипендии се увеличават с 20%, а за подкрепа на средното професионално образование са предвидени допълнителни 10 млн. евро. За ученически и студентски лагери са отделени 27,3 млн. евро.

Еднократен данък върху свръхпечалбите и съкращения в администрацията

В приходната част правителството декларира, че няма да променя основните данъчни ставки върху доходите, печалбата и ДДС. Данъкът върху добавената стойност остава 20%, корпоративният данък и данъкът върху доходите на физическите лица - 10%, а данъкът върху дивидентите - 5%. Запазват се и размерите и съотношенията на здравните и социалноосигурителните вноски.

Това обаче не означава, че няма нови данъчни мерки. Предвидена е еднократна вноска от 33% върху свръхпечалбите за 2027 г. на компании в определени сектори - банки, застрахователи, големи търговци на храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Данъчната основа ще бъде средната годишна данъчна печалба за периода 2020-2025 г. Предвижда се обаче 30% от събраната сума да могат да бъдат върнати на компаниите под формата на средства за реинвестиции.

Сред останалите промени е увеличението на данъка върху разходите в натура - от 3% на 7% за активи като служебни автомобили и жилища, използвани за лични цели извън работното време. Въвежда се и акциз за луксозни автомобили с двигатели с вътрешно горене и мощност над 250 kW, както и по-висок алтернативен данък за хазартния сектор.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се повишава на 60 000 евро, като за следващите години са предвидени стойности от 70 000 и 75 000 евро. Максималният осигурителен доход нараства до 2400 евро. Държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт ще започнат да плащат личните си осигурителни вноски.

По разчетите на финансовото министерство ДДС остава най-големият източник на данъчни приходи с очаквани постъпления от 13,45 млрд. евро. След него се нареждат данъкът върху доходите на физическите лица, корпоративният данък, акцизите и митата.

От разходната страна кабинетът залага мащабна административна реформа. Очаква се да бъдат съкратени над 5000 щатни бройки, а административните структури да намалеят от 260 на 220. Ръководните длъжности трябва да бъдат редуцирани от 1868 на 1723, а броят на членовете в управителните органи на публичните предприятия - от 5 на 3.

Най-голямо съкращение се очаква в МВР - близо 2000 души. В Министерството на земеделието и храните са предвидени 757 по-малко щатни бройки, в регионалното министерство - 452, а в здравното - 440. Разходите за персонал в МВР трябва да намалеят с 10,4%. Паралелно с това продължава процесът по освобождаване на служители в администрацията, които получават едновременно заплата и пенсия.

Радев обяви и намерение за реформа при ТЕЛК, като заяви, че правителството ще продължи да защитава хората с увреждания, но ще предприеме мерки срещу фалшивите решения. Според него броят на хората с ТЕЛК нараства с темпове, които поставят под въпрос устойчивостта на системата. Донев посочи още, че са предвидени промени в личната помощ и в системата за лекарствата.

Компенсации за бизнеса и транспорт

Сред значимите разходи са и 634,9 млн. евро за компенсации за електроенергия. За субсидии за обществени транспортни услуги са предвидени 350,2 млн. евро. Тези средства са част от разходната рамка, наред с планираната 10-процентна оптимизация на разходите за персонал.

Инвестиции в инфраструктура, отбрана и сигурност

Капиталовите разходи са планирани на 6 млрд. евро, като инвестиционната политика на правителството ще се съсредоточи върху стратегически проекти, приключване на вече започнати обекти и общинска инфраструктура. За общинските проекти са заделени 600 млн. евро.

Най-голям ръст на капиталовите разходи е предвиден в Министерството на отбраната - 1,2236 млрд. евро. Общите разходи за отбрана трябва да достигнат 2,23% от БВП. Средствата са насочени към модернизацията на армията и изпълнението на вече поети ангажименти.

В инфраструктурата сред приоритетите са строителството на автомагистрала "Струма", модернизацията на пътя Видин - Ботевград, проектирането и ремонтът на пътната мрежа, както и обновяването на железопътната инфраструктура. Донев подчерта, че за първи път се отделят толкова значителни средства за проектиране на пътни обекти. Предвидени са и инвестиции в детски ясли и градини, спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища.

За Националния план за възстановяване и устойчивост оставащите близо 62 млн. евро трябва да бъдат разплатени. Инвестиционната програма включва и приоритетни стратегически проекти, както и довършване на преходни проекти.

Отбраната е сред основните приоритети на бюджета. Предвидени са средства за модернизация на армията, включително за самолети F-16, патрулен кораб, бойна техника и системи за противовъздушна отбрана. Общите разходи за отбрана са планирани на 2,23% от БВП.

Правителството обещава и ускоряване на инфраструктурните проекти чрез публично-частни партньорства. За проектиране на пътни обекти са предвидени 65 млн. евро. Радев заяви, че целта е през следващата година да бъдат подготвени споразумения, които да позволят строителството на повече обекти да започне паралелно.

В бюджета са заложени средства и за шест противопожарни самолета, както и за специализиран кораб за издирване и спасяване. Предвижда се дигитализация на наблюдението на язовирите и проектиране на най-опасните от тях. Ще бъде създадено и единно информационно пространство за контрол на безопасността по пътищата, което да обедини данните за движението и нарушенията.

Предвидени са допълнителни средства и за спешната медицинска помощ по въздух, за да се подобри използването на наличния капацитет.

Радев обобщи, че задачата на правителството е да промени досегашната посока на публичните финанси - да ограничи разходите и дефицита, но да запази възможността за инвестиции в образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт и инфраструктура. "Освен цифрите за нас е изключително важна посоката", заяви премиерът.

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