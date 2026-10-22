Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Законът за държавния бюджет за 2027 г. ще бъде внесен в Народното събрание през първата седмица на ноември. В него са заложени реформи в ТЕЛК, силовите ведомства и административния сектор, които трябва да ограничат разходите общо с 600 млн. евро. Това съобщи пред Би Ти Ви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов.

Бюджет 2027

Той отхвърли като внушения твърденията на опозицията, че бюджетният план не предвижда съкращаване на разходите. По думите му разходите на сектор "Държавно управление" трябва да намалеят с 3 процентни пункта като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) - значително свиване според оценката му.

Планираният дефицит на касова основа по консолидираната фискална програма за 2027 г. ще бъде между 3% и 3,5% от БВП. На начислена основа се очаква той да достигне 4,2%, съобщи още Проданов. "Ние сме в ситуация на свръхдефицит, гледат ни под лупа от ЕК", заяви той по повод бюджетните ограничения и предстоящите решения за минималната работна заплата. Проданов увери, че минималното възнаграждение няма да бъде под 660 евро.

Той коментира и планираното въвеждане на данък върху свръхпечалбите в 6 сектора. Според него те са се възползвали непропорционално от икономическата конюнктура през последните 1-2 години. Председателят на бюджетната комсия подчерта, че "Прогресивна България" е поела ангажимент да не увеличава преките и косвените данъци, които засягат потребителите, включително данъка върху добавената стойност (ДДС).

Отхвърлените от Конституционния съд промени в Кодекса на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж, ще бъдат внесени отново, но по установения законодателен ред, а не чрез преходни и заключителни разпоредби, обясни Проданов.

България прати бюджетния план в Брюксел, обещава да свие дефицита до 3% до 2029 г.
Виж още България прати бюджетния план в Брюксел, обещава да свие дефицита до 3% до 2029 г.

По думите му единствената причина разпоредбата да бъде отменена е, че съдът е преценил, че тя няма отражение върху бюджета за 2026 г. Той припомни, че първоначално реформата е трябвало да влезе в сила през септември 2026 г., но при обсъждането на бюджета е прието предложението на Асен Василев началната дата да бъде преместена на 1 януари 2027 г.

Ще бъдат внесени повторно и предложенията за възнагражденията на магистратите, които също бяха отменени от Конституционния съд. Според Проданов решението на съда по казусите около бюджета за 2026 г. показва, че заложените в него числа до голяма степен отразяват тежкото финансово наследство и вече поетите разходни ангажименти. Той определи високия дефицит за тази година като последица от решенията на предходните управления.

 

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33634
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4357
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10101
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1474
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2325
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5450
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2273
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3743
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1479
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
427