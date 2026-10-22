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Законът за държавния бюджет за 2027 г. ще бъде внесен в Народното събрание през първата седмица на ноември. В него са заложени реформи в ТЕЛК, силовите ведомства и административния сектор, които трябва да ограничат разходите общо с 600 млн. евро. Това съобщи пред Би Ти Ви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов.

Той отхвърли като внушения твърденията на опозицията, че бюджетният план не предвижда съкращаване на разходите. По думите му разходите на сектор "Държавно управление" трябва да намалеят с 3 процентни пункта като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) - значително свиване според оценката му.

Планираният дефицит на касова основа по консолидираната фискална програма за 2027 г. ще бъде между 3% и 3,5% от БВП. На начислена основа се очаква той да достигне 4,2%, съобщи още Проданов. "Ние сме в ситуация на свръхдефицит, гледат ни под лупа от ЕК", заяви той по повод бюджетните ограничения и предстоящите решения за минималната работна заплата. Проданов увери, че минималното възнаграждение няма да бъде под 660 евро.

Той коментира и планираното въвеждане на данък върху свръхпечалбите в 6 сектора. Според него те са се възползвали непропорционално от икономическата конюнктура през последните 1-2 години. Председателят на бюджетната комсия подчерта, че "Прогресивна България" е поела ангажимент да не увеличава преките и косвените данъци, които засягат потребителите, включително данъка върху добавената стойност (ДДС).

Отхвърлените от Конституционния съд промени в Кодекса на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж, ще бъдат внесени отново, но по установения законодателен ред, а не чрез преходни и заключителни разпоредби, обясни Проданов.

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По думите му единствената причина разпоредбата да бъде отменена е, че съдът е преценил, че тя няма отражение върху бюджета за 2026 г. Той припомни, че първоначално реформата е трябвало да влезе в сила през септември 2026 г., но при обсъждането на бюджета е прието предложението на Асен Василев началната дата да бъде преместена на 1 януари 2027 г.

Ще бъдат внесени повторно и предложенията за възнагражденията на магистратите, които също бяха отменени от Конституционния съд. Според Проданов решението на съда по казусите около бюджета за 2026 г. показва, че заложените в него числа до голяма степен отразяват тежкото финансово наследство и вече поетите разходни ангажименти. Той определи високия дефицит за тази година като последица от решенията на предходните управления.

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