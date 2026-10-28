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Запазването на числовия размер на глобите, но замяната на думата "лева" с "евро" води до увеличение на санкциите с близо 96%, което Българската стопанска камара (БСК) не подкрепя. Това заяви пред БНР заместник-председателят на организацията Станислав Попдончев.

По думите му Министерството на финансите е приложило общ подход за увеличаване на санкциите в проектите за промени в данъчните закони, които са били представени и обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

БСК е възразила срещу тези промени в становищата си по отделните законопроекти. Попдончев уточни, че увеличението не е двойно навсякъде, но в редица случаи то надхвърля ефекта от обикновеното превалутиране. "На много места сумата се запазва като числова стойност, а думата "лева" се заменя с "евро", което води до приблизително 96% увеличение", посочи той.

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Според представителя на работодателската организация фактът, че някои санкции не са променяни от години, сам по себе си не е достатъчно основание за повишаването им. "Смисълът на санкцията не е да събира глоби в бюджета, а да възпрепятства нарушения и да намалява броя на нарушенията", подчерта Попдончев.

Той отбеляза, че от Министерството на финансите са заявили, че са направили анализ на промените, но такъв не е представен в мотивите към отделните законопроекти и не е публично достъпен. По думите му подобен анализ не е предоставен и на БСК.

В предаването "12+3" по БНР Попдончев коментира и цените на електроенергията за бизнеса. Според него при действащия механизъм част от поскъпването на тока за предприятията ще се пренесе върху крайните цени на произведените в България стоки и услуги. "Предстои да разберем ще има ли промяна в този механизъм и дали има ресурс, с който да бъдат изплащани компенсации към бизнеса", заяви заместник-председателят на БСК.

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