ЕК предлага общи правила за продажбата и комбинирането на билети, които да отворят пазара за конкуренция и да ограничат контрола на националните оператори върху достъпа до пътниците

3121 Снимка: БДЖ

Европейският съюз постепенно отваря националните железопътни мрежи за конкуренция, допуска нови оператори и насърчава развитието на трансграничните услуги. Продажбата на билетите обаче продължава да бъде спънка за пътниците от национално фрагментирани системи за продажба на билети. Така, конкуренцията при самото извършване на превозите не води автоматично до реална конкуренция на пазара, защото железопътните компании, които вече имат силни позиции, запазват значително влияние върху информацията, каналите за дистрибуция и достъпа до клиентите.

Именно този проблем стои в основата на предприета законодателна инициатива на Европейската комисия, чиято цел е да промени правилата, по които железопътните услуги достигат до потребителите.

От разпространен документ до Европейския съвет и до Европейския парламент разбираме, че става дума за съществена намеса в търговската организация на сектора, която може да засегне отношенията между националните оператори, новите участници на пазара и независимите платформи за продажба.

Проблемът е особено видим при международните пътувания. За разлика от въздушния транспорт, където пътниците сравнително лесно могат да сравняват предложенията на различни авиокомпании и да организират пътувания с повече от един превозвач, железопътният транспорт все още функционира в значителна степен като съвкупност от национални системи. Пътуването между две европейски държави може да изисква използването на различни сайтове, отделни резервации и самостоятелно съобразяване с условията на всеки оператор. Така европейският железопътен пазар се оказва отворен на теория, но не и напълно достъпен на практика. Един оператор може да има право да извършва превози по даден маршрут, но ако неговите услуги не се появяват в платформите, които потребителите използват най-често, възможността му да достигне до потенциалните клиенти остава ограничена. В този смисъл контролът върху продажбата на билети се превръща в инструмент за запазване на пазарни позиции, дори когато формалните бариери пред конкуренцията вече са премахнати.

Европейската комисия иска да промени именно тази зависимост. Предложението предвижда железопътните оператори да предоставят на онлайн платформите достъп до информация за своите услуги, разписания, цени, наличности и резервации. Това трябва да позволи на независимите дистрибутори да предлагат по-широк избор от железопътни пътувания, без да зависят изцяло от търговската политика на отделните национални компании.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Предложението въвежда праг от 50% от пътникокилометрите в съответната държава за определяне на оператор със значително пазарно присъствие. Когато такава компания е вертикално интегрирана с онлайн платформа за продажба, възниква риск тя да използва контрола си върху дистрибуцията в полза на собствените си услуги и в ущърб на конкурентите. Затова Комисията предвижда по-строги задължения за достъп и включване на предложенията на други оператори в съответните платформи.

Един билет за няколко оператора - промяна в самия модел на железопътния пазар

Една от най-съществените части на предложението е възможността различни железопътни услуги да бъдат комбинирани в един билет. Това е важна стъпка към преодоляване на националната фрагментация, защото позволява на пътника да организира пътуване с няколко компании, без да трябва самостоятелно да изгражда отделните му части чрез различни резервационни системи. Например човек, който пътува от Брюксел до Берлин през Кьолн, може да използва влакове на различни оператори. В сегашната система той може да се наложи да направи няколко отделни резервации, да провери различни условия за прекачване и да се съобрази с различни правила при закъснение или пропусната връзка. Предложението цели подобно пътуване да може да бъде намерено, сравнено и закупено през една платформа като един билет. Друга важна мярка е задължението билетите да бъдат достъпни за продажба най-малко пет месеца преди датата на извършване на съответната услуга, когато тя вече е включена в работния график. Това е свързано с необходимостта пътниците да могат да планират предварително, но има и по-дълбока икономическа логика.

Регулация вместо доброволни договорки

Съществена част от предложението е изграждането на механизъм за контрол, който да гарантира, че новите правила няма да останат само на хартия. Комисията не разчита единствено на търговски споразумения между компаниите, защото именно неравнопоставеността при сключването на подобни договори е част от проблема, който регламентът се опитва да реши. Всяка държава членка трябва да определи национален орган за правоприлагане. По правило това ще бъде железопътният регулатор, предвиден в Директива 2012/34. Тези органи ще наблюдават спазването на регламента, ще разглеждат жалби, ще могат да започват проверки по собствена инициатива и ще налагат санкции при нарушения. Предвидена е и конкретна процедура при отказ за сключване на търговско споразумение. Ако страните не постигнат договор в рамките на осем месеца от отправянето на искането, засегнатата страна може да подаде жалба. Националният регулатор трябва да се произнесе в срок до шест месеца и, когато установи нарушение, да определи условията на споразумението, което трябва да бъде сключено. Решенията му ще бъдат задължителни за страните и ще подлежат на съдебен контрол. Държавите членки ще трябва да установят национални правила за наказанията, които да бъдат ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни. Това оставя известна свобода на национално равнище, но същевременно създава риск от различия в строгостта на прилагането. Именно затова координацията между регулаторите ще бъде решаваща за реалния ефект от законодателството.

Зелената сделка

Въпреки че предложението е насочено предимно към пазара на билети, неговата политическа обосновка е тясно свързана с климатичните цели на ЕС. Транспортът остава един от секторите, в които намаляването на емисиите е особено трудно. По данни, цитирани от Комисията, той генерира около 25% от общите емисии на парникови газове в Съюза, докато железопътният транспорт е отговорен за едва 0,4% от транспортните емисии според използваните данни за 2020 г. Същевременно железниците представляват само 5,1% от пътническите превози между държавите в ЕС, въпреки че имат значително по-добри показатели по отношение на енергийната ефективност. Те потребяват около 0,6% от енергията, използвана от всички транспортни средства в Съюза. Това несъответствие между екологичните предимства на железопътния транспорт и относително малкия му дял в международната мобилност е един от основните аргументи на Комисията.

През 2024 г. пътникокилометрите по европейските железници са нараснали с 5,8%, което показва, че търсенето на железопътни услуги се увеличава. Комисията обаче смята, че този растеж може да бъде значително по-силен, ако потребителите получат по-лесен достъп до предложенията на различните оператори. В този смисъл билетната система се разглежда като част от инфраструктурата на зеления преход - не физическа инфраструктура от релси и гари, а търговска и цифрова инфраструктура, която определя колко лесно хората могат да използват съществуващата мрежа.

Комисията очаква по-добрият достъп до билети да насърчи преминаването от по-въглеродно интензивни транспортни средства към железниците. Това е свързано с целта за намаляване на емисиите от транспорта с 90% до 2050 г. спрямо 1990 г., както и с по-широката амбиция за климатична неутралност на ЕС.

Какви са последиците за България

За България предложението има значение най-вече в контекста на интеграцията на националната железопътна система в европейския пазар. При международните маршрути проблемът не е само в наличието на железопътна инфраструктура, а и в трудността да се организира цялостно пътуване през няколко държави. По-лесното комбиниране на услуги може да подобри достъпа до връзки с Румъния, Унгария, Австрия и останалата част от Централна Европа. Особено важен ще бъде въпросът за позицията на БДЖ и възможностите на навлизащите частни оператори да предлагат услуги на българския пазар. Ако компанията или друга структура, която отговаря на критериите за значително пазарно присъствие, попадне в обхвата на специалните задължения, нейната онлайн платформа ще трябва да осигури достъп до предложенията на конкурентите. Това може да създаде по-голяма прозрачност за потребителите и да улесни навлизането на нови участници. Но за България има и по-дълбок проблем. Регламентът не може да компенсира недостатъчната конкурентоспособност на самата железопътна услуга. Ако пътуването е бавно, връзките са неудобни, а инфраструктурата не позволява надеждни разписания, по-добрият достъп до билетите няма да бъде достатъчен, за да привлече значителен брой пътници от автомобилния и въздушния транспорт.

Какво остава извън обхвата на регламента?

Предложението се отнася до железопътните пътнически услуги и онлайн дистрибуцията на билети, но не обхваща всички форми на градски и крайградски транспорт. Изключени са метрополитенът, трамвайните услуги, самостоятелните мрежи, предназначени единствено за градски или крайградски железопътни превози, както и историческите и туристическите железници, които не обслужват обичайните транспортни потребности.

Регламентът не създава единна европейска система за ценообразуване, не задължава операторите да прилагат еднакви тарифи и не въвежда обща собственост върху националните резервационни системи. Той не решава и проблемите с инфраструктурния капацитет, закъсненията и качеството на услугите. Неговият предмет е по-тесен, но икономически значим: достъпът до информация, продажбата и разпространението на железопътни продукти.

В заключение Комисията приема, че либерализацията на превозите няма да даде пълния си икономически ефект, ако националните компании продължават да контролират основните канали за продажба и могат да ограничават присъствието на конкурентите си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.