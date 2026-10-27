956 Снимка: АП/БТА

Около 547 хиляди домакинства (6,6 процента) в Нидерландия имат активи на стойност поне 1 милион евро, съобщи Централното статистическо бюро по данни за 2025 г.

Увеличението в сравнение с предходната година е 81 хиляди. Това се дължи главно на покачването на цените на жилищата.

Средното домакинство на милионер разполага с активи на стойност 1,5 милиона евро. Две трети от домакинствата на милионери са с активи на стойност между 1 и 2 милиона евро. Една четвърт от тях имат активи на стойност между 2 и 5 милиона евро.

По-малка част - 3 процента - са с активи на стойност 10 милиона евро или повече, пише БТА.

През 2025 г. милионерите са били средно на 61 години. Малко под 3 процента от милионерите са на възраст под 35 години, а почти 70 процента са на възраст 55 години или повече.

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39 процента от богатството на милионерите се състоят от значителни бизнес участия (притежание на най-малко 5 процента от акциите на дадена компания) и бизнес активи, докато при немилионерите този дял е 3 процента.

Стойността на собствените жилища на богатите представлява 29 процента от активите им. В градовете Блумендал и Ларен живее сравнително голям брой милионери: почти две от всеки пет домакинства са милионери.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.