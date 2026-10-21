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Британското правителство е увеличило заемите си през септември повече от очакваното, а нетният държавен дълг за първи път е преминал границата от 3 трлн. паунда (около 4,01 трлн. долара). Това показват официалните данни на британската статистическа служба ONS, цитирани от Ройтерс, които поставят под натиск финансовия министър Джон Хийли преди представянето на бюджета на 28 октомври.

През септември заемите на публичния сектор са достигнали 24,52 млрд. паунда при 22,8 млрд. паунда година по-рано. Това е второто най-високо равнище на показателя за този месец в историята, като по-голямо е било единствено през септември 2020 г., в разгара на пандемията от COVID-19.

Основната причина за увеличението са по-високите държавни разходи, включително за обслужване на дълга. Общите разходи са нараснали с 6,7 млрд. паунда на годишна база до 123,8 млрд. паунда. В същото време приходите в държавната хазна са се увеличили с 4,9 млрд. паунда до 99,3 млрд. паунда.

За първите 6 месеца на финансовата 2026/2027 г. - до края на септември - държавните заеми възлизат на 97,8 млрд. паунда. Сумата е с 4,4 млрд. паунда, или 4,3%, под тази за същия период на предходната финансова година, но остава с 6 млрд. паунда над прогнозата на Службата за бюджетна отговорност (OBR).

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Междувременно нетният дълг на публичния сектор вече надхвърля 3 трлн. паунда, което се равнява на 94% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Очаква се на 28 октомври Хийли да представи мерки за увеличаване на данъчните приходи, включително по-високо данъчно облагане на банките, съобщава Ройтерс. Целта е правителството да спази собствените си фискални правила и да ограничи натиска върху публичните финанси.

Възможностите за маневриране на финансовия министър обаче са се свили. Един от факторите е поскъпването на държавното финансиране в световен мащаб след началото на конфликта в Персийския залив. По-високите лихви увеличават цената, която правителствата плащат за обслужване на задълженията си, и оставят по-малко средства за други разходи.

Така предстоящият бюджет трябва да съчетае няколко трудни задачи: спазване на фискалните правила, овладяване на разходите за дълга и осигуряване на достатъчно приходи, без да се увеличава прекомерно натискът върху икономиката и данъкоплатците.

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