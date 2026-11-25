Източник: БНП Париба Кардиф БНП Париба Кардиф в България отбелязва 20 години в подкрепа на клиентите и развитието на партньорства

726 Източник: БНП Париба Кардиф

Създадена в България през 2006 г. като първата застрахователна компания, специализирана в застраховането на кредитополучатели в сегмента на банковото застраховане (bancassurance), БНП Париба Кардиф в България има съществен принос за развитието на застрахователни решения, допълващи банковите и финансовите продукти. Чрез тясното сътрудничество със своите партньори компанията интегрира застрахователната защита във финансовите услуги, които клиентите използват, осигурявайки им допълнителна сигурност при неочаквани житейски ситуации.

От навлизането си на българския пазар през 2006 г. БНП Париба Кардиф изгради стабилно присъствие и разви партньорства с банки, финансови институции, телекомуникационни компании, търговски вериги за черна и бяла техника и компании от автомобилния сектор. Целта е застрахователната защита да бъде по-достъпна и по-лесно интегрирана в ежедневието на клиентите, като им помага да се справят с финансовите предизвикателства при непредвидени обстоятелства.

През тези 20 години БНП Париба Кардиф в България е помогнала на множество клиенти да ограничат финансовите последици от неочаквани житейски събития като внезапна загуба на доходи, безработица или временна и трайна нетрудоспособност. Наред с традиционните застрахователни продукти, предлагани чрез банкови партньорства, компанията развива и нови решения, съобразени с променящият се съвременен начин на живот - от дигитализация до нови рискове, свързани с онлайн заплахи и киберсигурност. Тези тенденции и наблюдения намират отражение в разработването на продукти, които максимално отговарят на реалните потребности на клиентите и динамиката на пазара.

БНП Париба Кардиф в България продължава да се фокусира върху разработването на актуални застрахователни решения, които отговарят на нововъзникващите рискове и на променящите се нужди и очаквания на клиентите по отношение на финансовата им защита. Дигитализацията и автоматизацията имат все по-важна роля за оптимизирането на процесите, подобряването на клиентското изживяване и улесняването на достъпа до застрахователни услуги.

Към края на 2025 г. компанията има над 1,3 милиона застраховани клиенти. Това значимо постижение е съпроводено от високо ниво на доверие в процеса на уреждане на щети, измерено чрез впечатляващ резултат от 77 пункта на Клиентска удовлетвореност по показателя Net Promoter Score (NPS). Особено показателно е, че компанията успява да поддържа това високо качество на обслужване и при нарастващ обем от претенции за изплащане на обезщетения. През 2025 г. са регистрирани над 18 000 щети - с 10% повече спрямо 2024 г.

За да надгради постигнатите резултати и да управлява ефективно нарастващия обем от обслужвани случаи, компанията планира да развива допълнително своята дигитална екосистема, осигурявайки още по-лесно, безпроблемно и иновативно обслужване на клиентите.

"Отбелязването на 20 години в България е важен етап за нас. То е отражение на доверието, което нашите партньори ни гласуват, на отдадеността на екипа ни и на общия ни ангажимент да осигуряваме активна защита на нашите клиенти. През годините се развивахме заедно с пазара, като непрекъснато адаптирахме нашите решения към променящите се потребности и очаквания. Гледайки напред, оставаме фокусирани върху укрепването на партньорствата, внедряването на иновации и осигуряването на все по-достъпна застрахователна защита за клиентите", коментира Марио Костов, генерален мениджър на БНП Париба Кардиф в България.

За Компанията

БНП Париба Кардиф е световен лидер в банковото застраховане (bancassurance). Чрез своите стратегически партньорства, компанията предлага продукти и услуги, които помагат на клиентите да реализират своите цели, като същевременно ги защитават от непредвидени житейски събития.

БНП Париба Кардиф се стреми да има положително въздействие върху обществото и да направи застраховането по-достъпно за повече хора. Като част от групата БНП Париба, застрахователната компания разполага с уникален бизнес модел, изграден върху партньорства. Тя разработва решения за над 500 партньори - дистрибутори от различни сектори, сред които банки и финансови институции, компании от автомобилния сектор, търговци и телекомуникационни оператори, както и за финансови консултанти и застрахователни брокери, които предлагат продуктите на своите клиенти.

С присъствие в 30 държави и силни позиции в Европа, Азия и Латинска Америка, БНП Париба Кардиф е глобален специалист в застраховането на физически лица, световен лидер в застраховането на кредитополучатели* и значим участник във финансирането на реалната икономика.

Компанията има 9000 служители в световен мащаб, а брутният размер на записаните премии през 2025 г. възлиза на 40,5 млрд. евро.

За БНП Париба Кардиф в България

БНП Париба Кардиф осъществява дейността си в България чрез клоновете на френските застрахователни дружества Cardif Assurances Risques Divers SA и Cardif Assurances Vie SA от 2006 г. насам. Компанията развива успешни партньорства с банкови и небанкови финансови институции, телекомуникационни компании и търговски вериги за черна и бяла техника, като предлага застрахователни програми за защита на техните клиенти.

БНП Париба Кардиф е първата компания на българския пазар, която предлага застраховка за защита на плащанията по кредити при загуба на работа на клиентите на своите партньори. Застрахователната защита обхваща и други непредвидени житейски ситуации като временна нетрудоспособност, продължителен болничен и загуба на живот.

Компанията предлага и застрахователни програми за защита на банкови сметки, кредитни карти и стоки на изплащане. БНП Париба Кардиф защитава хората и това, което е ценно за тях.

Следете последните новини за БНП Париб Кардиф в Linkedin или на уебсайта на компанията www.cardifbulgaria.com

*Източник: Aon"s Strategy and Technology Group (преди Finaccord) - 2025 г.