Близо 530 000 души от уязвими групи ще получат по 50 евро за Коледа
Правителството отпусна до 30 млн. евро за празничната помощ, която ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане
Близо 530 000 души от уязвими групи ще получат еднократна коледна помощ от 50 евро. Правителството одобри допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г., с които ще бъде финансирана подкрепата.
Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане и са предназначени за хора, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи, както и на помощи за отопление през настоящия зимен сезон.
Коледната подкрепа ще обхване и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца, получаващи месечни помощи и настанени в социални услуги, както и деца, отглеждани при роднини, близки или в приемни семейства.
Помощта ще бъде предоставена и на младежи на възраст между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа и са подпомогнати за покриване на първоначалните си потребности.
Сред правоимащите са още ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които получават подкрепа от Агенцията за социално подпомагане.