Правителството отпусна до 30 млн. евро за празничната помощ, която ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане

352 Снимка: БТА

Близо 530 000 души от уязвими групи ще получат еднократна коледна помощ от 50 евро. Правителството одобри допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г., с които ще бъде финансирана подкрепата.

Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане и са предназначени за хора, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи, както и на помощи за отопление през настоящия зимен сезон.

Коледната подкрепа ще обхване и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца, получаващи месечни помощи и настанени в социални услуги, както и деца, отглеждани при роднини, близки или в приемни семейства.

Помощта ще бъде предоставена и на младежи на възраст между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа и са подпомогнати за покриване на първоначалните си потребности.

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Сред правоимащите са още ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които получават подкрепа от Агенцията за социално подпомагане.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.