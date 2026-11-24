Почти 69 % от технологично активните компании в Югозападна България не разполагат с достатъчен бюджет за дигитализация

147 Снимка: Татяна Папурова, 3Е-News.net

Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) "ИновейшънАмп" разполага с ресурс от близо 5 млн. евро до 28 октомври 2027 г. за предоставяне на безплатни услуги за цифрова и зелена трансформация на предприятията и публичните организации в Югозападна България. Обединявайки капацитета на 10 водещи научни, технологични и бизнес организации, хъбът осигурява достъп до специализирани лаборатории, високопроизводителна инфраструктура, изкуствен интелект, инженерни симулации, 3D прототипиране, обучения и експертиза за привличане на финансиране. Възможностите за модернизация на бизнеса в региона бяха представени от екипа на хъба на медийната среща InnovationAmp Media Meet на 24 ноември 2026 г. в София Тех Парк.

Услугите се предоставят в рамките на проект "Насърчаване на дигитализацията в Югозападна България", договор № BG16RFPR002-1.002-0002, финансиран по Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021-2027 г., управлявана от Изпълнителната агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

От подкрепата може да се възползва всяка компания от региона, независимо от сферата на индустрията, в която работи. Предоставяните услуги обхващат следните основни направления:

оценка на цифровата зрялост и пътна карта за развитие;

тестване преди инвестиране;

съдействие за достъп до финансиране, намиране на партньори и бизнес стратегия;

обучения и развитие на дигитални умения.

Микро-, малки и средни предприятия, дружества със средна пазарна капитализация и допустими публични организации от Югозападна България могат да заявят интерес към услугите на "ИновейшънАмп" чрез онлайн платформата на хъба. Услугите се предоставят без заплащане от допустимите получатели, като за предприятията представляват държавна или минимална помощ при спазване на приложимите правила и лимити.

Подкрепата е насочена директно към преодоляване на основните бариери пред технологичното развитие на бизнеса, очертани в нов анализ на ЕЦИХ "ИновейшънАмп", обобщаващ 71 анкети и оценки на цифровата зрялост. Данните показват, че технологично активният бизнес в Югозападна България демонстрира готовност за дигитална трансформация и достига нива на цифрова зрялост, съпоставими със средните за Европейския съюз. Зад този напредък обаче се открояват съществени предизвикателства - недостиг на финансиране, ниска степен на системна автоматизация, ограничено внедряване на интегрирани бизнес системи, непълноценно използване на данни и сериозна уязвимост към кибезаплахи.

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Основното препятствие пред цифровата модернизация не е липсата на визия, а ограниченият финансов и кадрови ресурс. Въпреки че 71% от мениджърите декларират подкрепа за въвеждането на нови технологии, близо 69% от организациите посочват липсата на достатъчен бюджет като пряка бариера, а едва 40% разполагат с предварително планирани средства за технологични инвестиции. Средният индекс на цифрова зрялост на оценените организации достига европейските показатели от 40%, но нито една от тях не попада в най-високата категория - 23% от оценените са на базово ниво, 46% - на средно, а 31% са достигнали умерено напреднало ниво.

Най-силно развити са базовите дигитални умения на персонала, политиките за управление на данни и наличието на цифрова бизнес стратегия, докато най-сериозно е изоставането при системната автоматизация и дълбокото интегриране на изкуствен интелект. Изкуствен интелект се използва активно от екипите на 33% от анкетираните, а още 9% тестват подобни решения. Приложението му обаче остава ограничено предимно до отделни ежедневни задачи, без да води до цялостна автоматизация и оптимизация на производствените и управленските процеси. Едва 38% посочват висока степен на автоматизация на дейността си, а при 49% от организациите основните софтуерни системи не обменят данни автоматично.

Макар компаниите да оценяват сравнително положително дигиталните умения на екипите си, едва 22% използват активно специализирани решения за защита, а 29% провеждат редовни обучения за разпознаване на киберзаплахи. Към момента 75,6% от организациите финансират дигитализацията си със собствени средства, докато 15,6% са използвали безвъзмездна финансова помощ. За следващите 12 месеца бизнесът поставя сред основните си приоритети автоматизацията и новото оборудване (44%), киберсигурността (42%) и развитието на дигитални умения (38%).

Същевременно 78% от анкетираните проявяват интерес към безплатна експертна оценка и консултация. Най-търсената подкрепа е свързана с достъп до финансиране (53%), практически обучения (33%), тестване на технологии преди инвестиция (31%) и изготвяне на индивидуална пътна карта с конкретни препоръки (31%).

"Резултатите ясно показват, че българският бизнес вече не задава въпроса "защо" да се дигитализира, а "как и с какви средства" да го направи без излишен финансов риск. Именно тук е ролята на хъба "ИновейшънАмп" - да премахнем бариерата на първоначалните разходи, като дадем на компаниите безплатен достъп до експертиза, лаборатории и възможност да тестват технологиите преди да инвестират собствени средства", коментира ръководителят на проекта Петър Статев.

По време на срещата три организации, възползвали се от услугите на ЕЦИХ "ИновейшънАмп", представиха постигнатите резултати:

"Реалмет МСС Иновейшън Груп" - производственото предприятие от Кюстендил за разработка на инженерни симулации и виртуално прототипиране получи подкрепа от Технически университет - София за оценка на цифровата зрялост, изготвяне на стратегия за модернизация и създаване на виртуални прототипи на три конструктивни контейнери за пожарни и спасителни служби. Компютърните симулации потвърдиха надеждността им, а за една от конструкциите беше предложена оптимизация за намаляване на локалните напрежения при натоварване.

"Аутом8", която разработва 3D моделиране и прототипиране на строителен елемент, работи съвместно с Лабораторията за 3D креативност в София Тех Лабс и съвместно създадоха и валидираха иновативен конструктивен блок тип "тухла" чрез триизмерно моделиране, физически образци от 3D принтиране и инженерни анализи.

Център за развитие на човешките ресурси - организация, която работи за прилагането на изкуствен интелект в услуга на гражданите заедно със специалистите от Институт GATE, разработи интелигентен чатбот за нуждите на Центъра, който ще отговаря на естествен език на въпроси относно програмите, условията за кандидатстване и процедурите по тях, освобождавайки експертен ресурс за по-сложни казуси.

ЕЦИХ "ИновейшънАмп" е част от европейската мрежа от цифрови иновационни хъбове и обединява десет партньора: София Тех Парк, Сдружения за научноизследователска и развойна дейност, суперкомпютър Discoverer+, ИКТ Клъстер, Институт GATE, Столична община, Технически университет - София, Стратегически център за изкуствен интелект, DigiTech и NEVEQ. Те съчетават научноизследователска експертиза, технологична инфраструктура и практически опит в областта на изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления, киберсигурността, инженерните технологии, предприемачеството и инвестициите.

Проект "Насърчаване на дигитализацията в Югозападна България", договор BG16RFPR002-1.002-0002, се изпълнява по Програма ПНИИДИТ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

София Тех Парк е част от системата на Министерството на иновациите и растежа и е център на дигиталната трансформация, което обединява технологии, капитал и стратегическа визия за модерна, сигурна и конкурентоспособна екосистема за гражданите и бизнеса.

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