Работодатели и профсъюзи предупреждават за риск от спиране на производства, съкращения и ново поскъпване на стоките заради забавените компенсации за електроенергия

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Четирите национално представителни работодателски организации и двата големи синдиката настояват за спешна среща с премиера Румен Радев, финансовия министър Гълъб Донев и енергийния министър Ива Петрова заради рязкото поскъпване на електроенергията. Според данните, цитирани от тях, цената на тока се е повишила с около 126% между юни и октомври, а спрямо октомври 2025 г. увеличението е приблизително 82%.

За срещата настояват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа". Искането е отправено в отворено писмо до правителството.

Според организациите ситуацията вече застрашава не само финансовата устойчивост на предприятията, но и работните места, доходите и жизнения стандарт на домакинствата. Електроенергията е основен разход за промишлеността, преработващия сектор, хранителната индустрия, транспорта, търговията и услугите.

Работодателите и синдикатите предупреждават, че голяма част от българските предприятия нямат достатъчно финансови резерви и възможности за преговори, за да поемат продължително подобен ценови шок.

Особено сериозен проблем според тях е начинът, по който се изплащат компенсациите за високите цени на електроенергията. Двата механизма за подкрепа - за небитовите крайни потребители и за енергоемките предприятия - предвиждат отложено плащане точно в момент, когато средствата са най-необходими.

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Организациите определят това като принудително кредитиране на държавата от страна на бизнеса. Те предупреждават, че липсата на навременна подкрепа може да доведе до ограничаване или спиране на производството, съкращения, преминаване към непълно работно време и забавяне на заплатите.

Друг риск е предприятията да не могат да изпълняват дългосрочните си договори при предварително фиксирани цени. Възможно е също да повишат цените на стоките и услугите, за да компенсират по-високите разходи за енергия. Така поскъпването ще се прехвърли към потребителите и ще засили инфлацията.

Според работодателите и синдикатите продължителната несигурност може да доведе до замразяване на инвестиции и дори до закриване на предприятия, особено малки и средни компании, с тежки последици за местната заетост.

В писмото се обръща внимание и на небитовите потребители с обществено значими функции, сред които културните институции. Те не попадат в специалния механизъм за компенсиране до цената за битовите потребители и също се нуждаят от навременна и предвидима подкрепа, за да запазят дейността си и достъпа на гражданите до културни услуги.

Работодателите и синдикатите настояват за предвидим механизъм за компенсации, при който средствата да се изплащат навреме, а не със закъснение. Те искат да бъде обсъдена както рамката за подпомагане на енергоемките предприятия, така и програмата за останалите небитови потребители.

Сред исканията им е и "Булгаргаз" да прекрати различното ценообразуване за топлофикационните и газоразпределителните дружества, които купуват газ по регулирани цени, и за енергоемките предприятия, които плащат цени на свободния пазар. Предложението се отнася до договорените количества за 2026 и 2027 г. и периода на екстремно високи цени.

Организациите настояват Министерството на енергетиката и Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да публикуват икономическата обосновка за връщането към еднократно изплащане на компенсациите. Тя трябва да включва наличните средства във фонда, очакваните разходи при различни ценови сценарии, източниците на финансиране и размера на компенсациите.

Те предлагат да се потърсят и допълнителни източници на средства за фонда, включително чрез държавна гаранция или мостово финансиране, така че забавянето на плащанията да не води до недостиг на ресурс.

Друго искане е да бъде създадена постоянна работна група с участието на енергийните и финансовите министерства, работодателите и синдикатите. Тя трябва всеки месец да следи цените на електроенергията и при необходимост да предлага промени в параметрите на програмите за компенсации и допълнителни мерки за защита на предприятията и работните места.

Работодателите и профсъюзите настояват социалните партньори да бъдат консултирани предварително при всяка бъдеща промяна на програмите, включително чрез Националния съвет за тристранно сътрудничество. Те искат и по-широк преглед на енергийния пазар - на суровините, горивата и електроенергията - с цел защита на битовите и небитовите потребители в средносрочен план.

В заключение организациите предупреждават, че времето за реакция преди зимния сезон е ограничено и призовават правителството да предприеме мерки, преди високите цени да доведат до по-сериозни икономически и социални последици.

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