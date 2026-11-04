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Има възможност за по-висок интензитет на помощта за енергоинтензивната индустрия - това ще рече каква част от допустимите разходи за електроенергия на едно предприятие може да бъде покрита чрез мерки от държавата, допустим по нотифицираната мярка на Европейската комисия за държавна помощ. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова пред журналисти след среща между екипа на енергийното министерство, работодателите и синдикатите. 

Кабинетът "Радев"

Срещата беше поискана от работодателите и синдикалните организации заради поскъпването на електрическата енергия, а партии от опозицията също призоваха за мерки за компенсация на индустрията.

Министър Петрова уточни, че начинът е да се извърви пътят по актуализиране на нотификацията за по-високия процент.

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев уточни, че е постигнато общо съгласие по време на срещата по отношение на електроинтензивната индустрия, интензитетът трябва да бъде увеличен с това, което е допустимо от Европейската комисия, а именно от 50 на 70 на сто, съобщи БТА.

Той допълни, че е била обсъдена и съществуващата програма за компенсиране на небитовите потребители. Обсъждаме различни мерки, но все още очакваме калкулации и различната интензивност на предприятията, за да направи държавата по-качествена подкрепа, допълни той.

Митрев каза още, че очаква още през октомври да бъдат получени компенсации от бизнеса.

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През септември Министерският съвет прие Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г.

Снимка: БТА

Програмата предвижда прилагане на автоматизиран компенсационен механизъм в условията на волатилност на цените на електрическата енергия в региона на Югоизточна Европа.

Снимка: БТА

Компенсацията се изчислява на база разликата между средната цена на базовия сегмент "Ден напред" на Българската независима енергийна борса за периода 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г. и базовата стойност от 122,71 евро/ мегаватчас, без ДДС. Максималният размер на компенсацията е до 80 на сто от разликата.

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