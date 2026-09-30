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Бизнес настроенията в България са се влошили през септември, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Общият показател за бизнес климата намалява с 1,3 пункта спрямо август - от 16,6 на 15,3 пункта.

По-неблагоприятни оценки са отчетени в 3 от 4-те основни сектора - строителство, търговия на дребно и услуги. Единствено в промишлеността има минимално подобрение.

Най-силен е спадът в строителството, където показателят за бизнес климата намалява с 4,7 пункта. Причината са по-негативните оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на техните компании.

В сектора на услугите показателят се понижава с 1,6 пункта. Мениджърите са по-предпазливи в прогнозите си за бизнес състоянието на предприятията през следващите 6 месеца.

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При търговията на дребно спадът е с 0,8 пункта, като търговците също дават по-негативни оценки и очаквания за развитието на бизнеса си.

На този фон промишлеността отчита леко подобрение. Показателят за бизнес климата в сектора се повишава с 0,6 пункта през септември. Това се дължи на по-добрите оценки на промишлените предприемачи за настоящото състояние на предприятията.

През август общият показател за бизнес климата остана почти без промяна спрямо юли. Тогава влошаване беше отчетено в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато при услугите имаше подобрение.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.