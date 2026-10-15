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Американският финансов министър Скот Бесент поиска мащабни промени в политиките на Световната банка, които да отразяват приоритетите на администрацията на президента Доналд Тръмп. Сред основните предложения са премахване на ограниченията за финансиране на проекти за проучване и добив на нефт и природен газ, подкрепа за добива на критични минерали от морското дъно и реформа на правилата за обществените поръчки.

В изявление, публикувано късно в сряда пред ръководните комитети на Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ), Бесент призова и за по-активна позиция на фонда срещу икономически политики, които изкривяват пазарите и създават глобални дисбаланси. Макар да не посочи конкретна държава, тази позиция се вписва в критиките на Вашингтон към Китай и неговия икономически модел.

Бесент настоя Световната банка да възприеме технологично неутрален подход към енергетиката и да премахне ограниченията за финансиране на проекти в началните етапи на нефтения и газовия сектор, включително проучването и добива на суровини. Според него банката не може да се позовава на правото на държавите сами да определят развитието си, като същевременно изключва подобни проекти, преди да е оценила потенциалните им ползи.

Вашингтон същевременно предприема стъпки за подкрепа на ядрената енергетика. Министерството на финансите на САЩ прави първоначална вноска в нов доверителен фонд за развитие на ядрена енергетика, управляван от Световната банка. Целта е да се помогне на държавите да подготвят бъдещи инвестиции в този сектор.

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Друг приоритет е осигуряването на достъп до критични минерали, които са важни за промишлеността и технологичните производства. Според Бесент Световната банка може да подпомогне развитието на капацитет за добив и преработка на тези суровини, включително чрез експертни знания и насоки за зараждащия се сектор на дълбоководния добив.

Американският финансов министър поиска и по-бързо прекратяване на достъпа до заемно финансиране от Световната банка за по-богати държави, като посочи Китай и Полша. Идеята е ресурсите на институцията да се насочват в по-голяма степен към страните, които имат по-голяма нужда от подкрепа за развитието си.

Бесент настоя също за промени в правилата за обществените поръчки на банката. Според него те трябва да насърчават конкуренцията и качеството, вместо да подкрепят субсидии или да възнаграждават индустриални политики, които изкривяват пазарите.

Предложенията очертават стремежа на администрацията на Тръмп да промени приоритетите на международните финансови институции, включително по отношение на енергетиката, достъпа до природни ресурси и условията за предоставяне на финансиране.

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