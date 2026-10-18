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Следващото правителство на германската провинция Берлин може да прехвърли около 160 000 апартамента в публична собственост, след като Левите, Зелените и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) постигнаха предварително коалиционно споразумение, предаде ДПА. Документът трябва да получи одобрението на трите партии, преди през ноември да започнат официални преговори за съставяне на правителство.

Европа

Планът предвижда отчуждаване на част от жилищния фонд на компании, притежаващи над 10 000 апартамента в германската столица. В публична собственост ще бъдат прехвърлени жилищата над този праг.

Елиф Ералп, която се стреми да стане първият управляващ кмет на Берлин от Левите, заяви, че договорената мярка ще засегне пет компании, включително "Воновия" (Vonovia).

Достъпността на жилищата беше сред основните теми на изборите, спечелени от Левите преди месец. Наемите в Берлин нараснаха значително през последните години, а общинските жилища са недостатъчни. На референдум през 2021 г. мнозинството подкрепи поставянето на големите жилищни компании под публичен контрол, но решението още не е приложено.

Предварителният документ предвижда и ограничаване на увеличенията на наемите за около 440 000 жилища в публична собственост до максимум 2 на сто годишно.

Трите партии планират по-строги действия срещу незаконното завишаване на наемите. Заложено е и издаването на 100 000 разрешения за строеж до 2031 г. с цел изграждане на същия брой нови жилища на достъпни цени.

Договореността следва напрегнати разговори, белязани от спор за борбата с антисемитизма. Зелените и социалдемократите поставиха постигането на съгласие по този въпрос като условие за започване на предварителните коалиционни преговори. Повод бяха критики към позиции на части от берлинската организация на Левите спрямо Израел и обвинения, че партията не предприема достатъчно действия срещу антисемитизма.

"Поемаме съвместен ангажимент да защитим живота на евреите", заяви Ералп. "Ще предприемем действия срещу антисемитизма."

Сред останалите предложения е въвеждането на един ден годишно за безплатно събиране на едрогабаритни отпадъци.

Зелените планират да разгледат предварителното споразумение на партийна конференция утре. Регионалното ръководство на ГСДП също трябва да се произнесе, но дата още не е определена. Левите ще вземат решение на конференция на 31 октомври.

При одобрение от трите партии официалните коалиционни преговори могат да започнат в началото на ноември.

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