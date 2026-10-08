Бизнесът от Централна и Източна Европа настоява за две години отлагане на системата за въглеродни квоти при горивата, докато проучване на УНСС прогнозира поскъпване с до 1.40 евро на литър

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Цените на дребно на бензина, дизела и пропан-бутана в България са изправени пред риск от двойно увеличение от 1 януари 2028 година при въвеждане на новите европейски екологични правила за търговия с емисии. Предупреждението бе отправено от Българската петролна и газова асоциация по време на днешната международна конференция в София, организирана съвместно с браншови организации от Полша, Румъния, Словакия и Чехия.

Представителите на петролния сектор от петте държави подписаха обща декларация с искане към Европейската комисия за двугодишно отлагане на механизма с цел предотвратяване на тежък ценови шок за потребителите и индустрията.

Новите изисквания предвиждат дистрибуторите и производителите на горива да закупуват квоти за парникови газове за всяко пуснато на пазара количество. Според икономическо изследване на Университета за национално и световно стопанство системата съдържа три сценария за развитие, като при най-неблагоприятния от тях литър гориво ще поскъпне с над 1.40 евро. В парично изражение общият допълнителен разход за квоти на национално ниво се изчислява между 9 и 43 милиарда евро годишно в зависимост от пазарните стойности на въглеродния тон.

Заместник-ректорът на висшето училище професор Янко Христозов отбеляза, че разходите за транспорт в страната ще нараснат с 16 на сто до 2030 година. По данни на анализаторите най-сериозен удар ще понесат домакинствата със средни доходи с очаквано годишно увеличение на транспортните разходи между 164 и 1400 евро. Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев обясни конкретния механизъм на европейската директива:

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"Изискването на Европейския съюз задължава при продажба на един тон дизел да се връщат три тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро в зависимост от пазара, а тази стойност директно и автоматично се калкулира във всеки литър гориво на колонката."

Според браншовата асоциация липсата на гъвкавост води до административна инфлация и намалява устойчивостта на европейския бизнес спрямо глобалните пазари. Практическите последици от покачването на цените се отразяват директно върху малките и средните предприятия. Собственикът на фирма за почистване в Русе Радостин Илиев сподели пред БНТ, че разходите за поддръжка на неговия автопарк от четири служебни автомобила вече са нараснали с 50 на сто за изминалата година.

"Бензинът винаги ще расте, той е стока с ограничено количество и при налично търсене повишението е неизбежно, тъй като това са процеси на международните пазари", заяви бизнесменът.

От Министерството на енергетиката подкрепиха общите цели за опазване на околната среда, но изтъкнаха необходимостта от балансирани норми. Заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков посочи, че регулациите трябва да останат ефективни и адекватни, без да се пренебрегват екологичните рискове пред природата. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев потвърди подкрепата на правителството за преход към зелена икономика, но постави условие мерките да не застрашават индустриалните позиции на континента. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев призова за детайлна оценка дали европейските производствени структури разполагат с реален ресурс и институционална помощ за спазване на заложените срокове.

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