Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Министерският съвет одобри "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД да отдаде под наем на бъдещия частен превозвач подвижен железопътен пътнически състав за извършване на обществени превозни услуги в Северния и Южния регион на страната. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът "Радев"

Отдаването под наем ще стане чрез пряко договаряне с "Ивкони Експрес" ЕАД, избрано за изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници с железопътен транспорт в двата региона, се уточнява в съобщението.

В началото на тази година кабинетът "Желязков" реши да предостави на частния превозвач част от пътническите жп превози. Вече бившият вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подписа 12-годишни договори с избраните изпълнители, припомня БТА.

След проведена открита и конкурентна процедура Западният регион, който обхваща около 75 процента от железопътните превози в България, беше възложен на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

За първи път повече от един жп превозвач: Караджов подписа договорите с БДЖ и „Ивкони Експрес“
Виж още За първи път повече от един жп превозвач: Караджов подписа договорите с БДЖ и „Ивкони Експрес“

За другите два региона - Северен, с 14 процента от превозите, и Южен, с 11 процента - на първо място в процедурата беше класирано дружеството "Ивкони Експрес" ЕАД. Така частният превозвач ще поеме 25 процента от пътническите железопътни превози в страната.

"Трябва да намерим разумен начин да приведем в изпълнение договора, който сегашният екип на Министерството наследи. Договорът е факт. Той е част от осъществяването на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата е преминала и договорът трябва да се изпълнява", коментира през октомври сегашният министър на транспорта Георги Пеев. Според първоначалния план частният превозвач трябва да започва да обслужва жп направленията още другия месец - от 13 декември тази година.

Един от ключовите въпроси е осигуряването на влакове. Освен подвижния състав, който БДЖ трябва да предостави по договора, "Ивкони Експрес" ще трябва да предприеме необходимите действия, за да разполага и със собствени влакове. "Няма да допусна БДЖ да остане без възможност да предоставя своята част от железопътните превози", подчерта Пеев.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха шофьора на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на "Тракия" Днес
Задържаха шофьора на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на "Тракия"
22789
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
9689
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
5220
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
8882
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
6709
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
6840
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
773
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2028
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“ Времето
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“
1423