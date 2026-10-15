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Промишленото производство в България е намаляло с 5,4% през август спрямо същия месец на 2025 г. Това е 5-и пореден месец на годишен спад и третото най-силно понижение сред страните от Европейския съюз, показват предварителните сезонно коригирани данни на Евростат.

На месечна база обаче има обрат в тенденцията. През август промишленото производство у нас се е увеличило с 0,8% спрямо юли. Така България заема 9-о място в ЕС по този показател и отчита първия си месечен ръст от март насам. През юли производството беше намаляло с 2,9% спрямо юни, а на годишна база спадът тогава достигна 6,8% след понижението от 2,6% през юни.

В ЕС промишленото производство е намаляло с 0,2% през август спрямо същия месец на миналата година, а в еврозоната спадът е 1,1%.

Най-голям годишен ръст сред държавите от ЕС са отчели Нидерландия с 9,8%, Унгария с 8,8% и Дания с 8,3%. Най-силно е намаляло производството в Ирландия - с 15%, и Белгия - със 7,1%. България е на трето място по спад, а след нея се нарежда Люксембург с понижение от 5,3%.

Спадът в промишлеността се забавя
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Спрямо юли промишленото производство е намаляло с 0,3% в ЕС и с 0,5% в еврозоната. Най-голямо месечно увеличение е отчетено в Швеция - с 6,5%, Естония - с 4,3%, и Нидерландия - с 2,6%. Най-силен спад има в Белгия - с 5,1%, Ирландия - с 3,1%, и Португалия - с 2%.

През август спрямо юли промишленото производство в ЕС е намаляло с 0,3% при междинните стоки, с 0,7% при капиталовите стоки и с 0,5% при енергията. При нетрайните потребителски стоки спадът е по-силен - 2,3%, а при дълготрайните потребителски стоки няма промяна.

В еврозоната производството на междинни стоки е намаляло с 0,8%, на нетрайни потребителски стоки - с 2,7%, а на енергия - с 0,6%. За сметка на това има увеличение при капиталовите стоки с 0,4% и при дълготрайните потребителски стоки с 0,2%.

На годишна база в ЕС производството на капиталови стоки е нараснало с 3,6%, на енергия - с 2,4%, на дълготрайни потребителски стоки - с 0,8%, а на междинни стоки - с 0,3%. Единственото понижение е при нетрайните потребителски стоки, където спадът достига 6,7%.

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