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Намаляващият брой хора в трудоспособна възраст ще принуди българската икономика да повишава производителността на труда, а за това са необходими по-бърза цифровизация и по-широко използване на изкуствения интелект. Държавната администрация трябва да навакса технологичното развитие на частния сектор, вместо да възпрепятства модернизацията на бизнеса. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на седмото издание на Софийския икономически форум, съобщи БТА.

"Хората в трудоспособна възраст в България ще намаляват през следващите десетилетия", посочи министърът. Според него икономиката има 2 възможности да се развива при по-малко работещи - да привлича повече хора или да повишава производителността на всеки служител. "И двете са ни нужни днес", подчерта Василев. Той отбеляза, че когато държавата изисква от частния сектор да се модернизира, самата тя трябва да предприема същите стъпки. По думите му служителите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация вече използват изкуствен интелект в ежедневната си работа, а останалите институции също трябва да възприемат подобни решения.

"Нашата амбиция за електронно управление е да направим администрацията невидима за гражданите и за бизнеса. До края на годината ще разполагаме със собствена цифрова самоличност и собствен цифров портфейл", заяви Василев. Според него цифровизацията може да направи публичните услуги по-прозрачни, бързи и удобни, като същевременно намали административната тежест за компаниите. Целта на министерството е до 2030 г. България да се превърне в най-доброто място за създаване и развитие на бизнес с висока добавена стойност. За това са необходими както възможности за хората с идеи, така и по-лесно и ефективно административно обслужване. Като инструмент за постигането на тази цел министърът посочи новосформирания Съвет за иновации и технологично развитие към министерството, който е пряко отчетен пред министър-председателя. Сред задачите му е да помага за намаляването и премахването на административните пречки пред иновативните компании.

Сред приоритетите е и създаването на регулаторни пясъчници за изкуствен интелект и роботика. Те дават възможност нови технологии и бизнес модели да бъдат изпитвани в контролирана среда при определени правила. Василев заяви, че публичният сектор трябва да бъде първият клиент на иновативните решения. За целта според него са необходими ясно формулирани потребности, измерими резултати и честна конкуренция, така че българските технологични екипи да могат да предлагат и доказват възможностите си. Той посочи още, че ясната отговорност при вземането на решения и адекватната защита на данните са ключови за доверието в тези технологии. Според министъра ефектът от изкуствения интелект трябва да се оценява според реалните промени в икономиката, а не само според внедряването на нови инструменти. Като примери той посочи намаляването на производствените отпадъци, възможността малка компания да обслужва повече клиенти със същия брой служители и спестеното време на гражданите при ползването на публични услуги.

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