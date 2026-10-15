Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната

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Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 г.. С това страната изпълни в срок задължението си като държава членка на еврозоната да представи документа до 15 октомври. Планът е изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 473/2013 и отразява основните фискални параметри за следващата година.

Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната от 1 януари 2026 г. Документът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство, одобрена от Фискалния съвет.

Основният акцент е върху мерките за излизане от процедурата при прекомерен дефицит, открита от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 г. България трябва да коригира бюджетния си дефицит и да го задържи под европейския праг от 3% от брутния вътрешен продукт до 2029 г.

В интервю в началото на октомври финансовият министър Гълъб Донев посочи, че целта на правителството е дефицитът за 2027 г. да бъде около 3,8% от БВП или по-нисък, като амбицията е той да се доближи максимално до 3%. Това показва мащаба на фискалната задача: кабинетът трябва да ограничи бюджетния дисбаланс, без да се отказва от планираните увеличения на доходите и разходите за приоритетни сектори.

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Икономиката ще расте с 2,5%, инфлацията ще се забави до 4%

Макроикономическата рамка, върху която стъпва бюджетното планиране, предвижда забавяне на икономическия растеж през 2027 г. до 2,5% при очаквани 3% през 2026 г. Инфлацията се прогнозира да се понижи от 4,8% през тази година до 4% през следващата. Като основни рискове за прогнозата финансовото министерство посочва развитието на конфликта в Близкия изток и динамиката на международните цени на енергийните суровини.

По-умереният растеж се свързва с очакваното забавяне на потреблението на домакинствата в съответствие с динамиката на доходите. В същото време правителството разчита на подобряване на събираемостта на приходите и на мерки за ограничаване на разходите, за да намали дефицита.

Европейските правила поставят и конкретни ограничения върху разходната политика. Според препоръката на Съвета на ЕС номиналният кумулативен растеж на нетните разходи на България не трябва да надхвърля 7,7% през 2027 г., след 4,2% през 2026 г. За 2028 г. ограничението е 11,4%, а за 2029 г. - 15%. Тези стойности са част от многогодишната траектория за коригиране на прекомерния дефицит.

Пенсиите нарастват с 8%, заплатите в бюджетната сфера - с 5%

Въпреки ангажимента за ограничаване на разходите правителството предвижда увеличение на пенсиите с около 8% през 2027 г. Заплатите в бюджетната сфера трябва да нараснат с 5%, а възнагражденията на педагогическите специалисти - със 7,5%.

Планирана е по-голяма подкрепа за семействата с деца чрез увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения. Предвиждат се и нови данъчни преференции за дейности, свързани с развитието на децата, включително образование, спорт, наука и изкуства.

В здравеопазването акцентът е върху финансирането на Националната детска болница, възнагражденията на младите лекари и по-строгия контрол върху разходите на Националната здравноосигурителна каса. Допълнителни средства са планирани за образование, култура, спорт и сигурност.

Отбраната също остава приоритет. Сред предвидените инвестиции са системи за борба с дронове и противовъздушна отбрана, както и придобиването на нови самолети за гасене на пожари и оборудване за дистанционно наблюдение на язовири.

Повече приходи без увеличение на основните данъци

Правителството заявява, че няма да увеличава основните данъчни ставки, но ще търси допълнителни приходи чрез по-добра събираемост, борба с данъчните измами, дигитализация и по-строг контрол върху публичните разходи.

Предвижда се и еднократен принос към бюджета през 2027 г. от сектори с високи печалби, сред които банки, застрахователи, търговски вериги и телекомуникационни компании. В официалното представяне на бюджетните мерки премиерът Румен Радев посочи, че ще се търсят допълнителни приходи, без да се повишават основните данъци върху доходите, печалбата и потреблението.

От разходната страна са предвидени оптимизация на администрацията, промени в механизмите за формиране на възнагражденията в публичния сектор, намаляване на субсидиите за държавни предприятия и реформа в системата на ТЕЛК. Целта е да се ограничат неефективните разходи и да се подобри контролът върху социалните плащания.

Сред мерките за бизнеса са увеличаване на прага за регистрация по ДДС, облекчаване на административните процедури, стимули за научноизследователска дейност и трансфер на технологии, както и подкрепа за индустриалните зони и паркове. Правителството предвижда да насърчава и публично-частните партньорства за инфраструктурни проекти, така че частен капитал да участва във финансирането им.

По-малко нов дълг и корекция на дефицита до 2029 г.

Намаляването на новия държавен дълг спрямо предходните години е сред заявените цели на бюджетната политика за 2027 г. То трябва да бъде постигнато чрез ограничаване на разходите и увеличаване на приходите, без да се променят основните данъчни ставки.

Планът обаче трябва да бъде разглеждан в контекста на процедурата при прекомерен дефицит. Освен крайния резултат от под 3% от БВП до 2029 г. европейските институции ще следят и дали България спазва определената траектория за растежа на нетните разходи.

Това означава, че правителството ще трябва да съчетава увеличенията на пенсиите и заплатите с по-строга бюджетна дисциплина. Допълнителен натиск могат да окажат по-високите разходи за отбрана, здравеопазване и социална подкрепа, както и евентуално влошаване на външната икономическа среда.

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