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Около 35 млн. евро може да бъдат насочени през 2027 г. към реклама на България като туристическа дестинация и подобряване на въздушните връзки. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на среща с представители на германския туристически бизнес в Българския културен институт в Берлин, предаде БТА. Според него по-добрата транспортна свързаност и общите рекламни кампании с туроператори и авиокомпании са ключови за привличането на повече посетители от Германия.

Очаква се през лятото на 2027 г. предлагането на полети от Германия до България да се увеличи с около 30%. Основен принос за разширяването на капацитета ще имат новите програми на авиокомпаниите "Би Ейч Еър" (BH Air) и "Корендон" (Corendon), които ще осигурят няколко десетки хиляди допълнителни места до Варна и Бургас.

Те ще допълнят полетите на "Юроуингс" (Eurowings), "Дискавър" (Discover), "Туифлай" (TUIfly), "Сънд Еър" (Sundair), "Райънеър" (Ryanair) и "Уиз Еър" (Wizz Air). Водят се разговори и с други превозвачи, а летищата във Варна и Бургас предлагат стимули за авиокомпаниите, които увеличават капацитета си, особено извън активния туристически сезон.

В разговора с главния редактор на германското специализирано издание "Еф Фау Ве/Травелток" (fvw|TravelTalk) Клаус Хилдебранд министърът посочи, че политическата нестабилност и честата смяна на правителства и министри през последните 5 години са затруднили провеждането на последователна политика в туризма.

Като един от основните проблеми през 2026 г. той открои недостатъчния брой полети от Германия въпреки доброто търсене. По оценка на Димитров при наличието на достатъчно въздушен капацитет германските туристи е можело да се увеличат с между 5% и 10%. Част от потенциалните посетители обаче не са успели да намерят подходящи възможности за пътуване.

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Предварителните данни за 2026 г. показват спад от около 3% при вътрешния туризъм и увеличение с около 1% на чуждестранните посетители. Въпреки това оборотът в сектора е нараснал с 19%. Министърът отчете положително развитие на румънския пазар и повече туристи от Великобритания, подкрепено от добрите въздушни връзки на "Джет ту" (Jet2) и "ИзиДжет" (easyJet).

Германия остава ключов пазар за българския туризъм, като според Димитров личните и професионалните връзки между двете страни, както и положителните впечатления на германските посетители, са важни за привличането на нови гости.

"Искаме да си възвърнем пълното доверие на германския пазар", заяви министърът.

За осигуряването на допълнителен финансов ресурс ведомството разчита и на промяна в използването на приходите от туристическия данък. От 2027 г. общините ще трябва да отделят половината от тези постъпления за конкретни дейности в подкрепа на туризма. Очаква се това да осигури между 25 и 30 млн. евро за маркетинг и подобряване на въздушната свързаност. Заедно със средствата от министерството общият ресурс може да достигне около 35 млн. евро.

Димитров коментира и цените в туристическия сектор, като определи 2026 г. като специфична заради въвеждането на еврото през януари. По думите му през тази година туристическите предприятия са се приспособявали към новата валута, докато през 2027 г. се очаква ценообразуването да бъде по-прецизно. Според него въпреки поскъпването България продължава да предлага добро съотношение между цена и качество спрямо конкурентните дестинации.

Министърът смята, че страната има възможност да привлича повече туристи, без да се стига до пренасищане на дестинациите. Като предимство той посочи инвестициите в хотелска и летищна инфраструктура, както и потенциала за популяризиране на по-малко известни градове и забележителности.

Допълнителна възможност за международна реклама ще бъде домакинството на "Евровизия" през май 2027 г. в Бургас. България ще приеме конкурса след победата на певицата Дара във Виена тази година.

"Искаме да използваме "Евровизия" по най-добрия възможен начин за туристическа реклама", заяви Димитров. За гостите на конкурса се подготвят 116 екскурзии и туристически програми, които ще включват обекти от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, по-малко познати дестинации и места с минерални извори. "Би Ейч Еър" планира и 2 специални чартърни полета от Германия за събитието.

По време на срещата в Берлин министърът съобщи още, че през пролетта на 2027 г. ще се проведе четвъртото издание на семинара "Открий България" на "Еф Фау Ве/Травелток", предназначен за туристически агенции и туроператори. Очаква се домакин да бъде районът на Варна, а организатори и партньори ще бъдат Министерството на туризма, "Фрапорт България" и сдружения на хотелиери и агенции за входящ туризъм.

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