Производството у нас се е свило с 8,9% на годишна база през септември, като по-голямо понижение е регистрирано единствено в Ирландия

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Промишленото производство в България е намаляло с 8,9% през септември 2026 г. спрямо същия месец на миналата година. Това е вторият най-силен годишен спад сред държавите от Европейския съюз (ЕС), за които има налични данни, показват предварителните оценки на Евростат.

По-голямо свиване е отчетено единствено в Ирландия - с 19,1%. На трето място по спад е Румъния с 6,3%.

На месечна база промишленото производство в България също се понижава - с 0,5% през септември, след като през август беше отчетен ръст от 0,3%.

За сравнение, промишленото производство в ЕС се е увеличило с 0,5% през септември спрямо август, а в еврозоната - с 0,2%. Това е обрат спрямо предходния месец, когато показателят намаля съответно с 0,3% и 0,5%.

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На годишна база промишленото производство е намаляло с 0,8% в ЕС и с 1,5% в еврозоната.

Най-силно понижение сред основните промишлени групи е отчетено при недълготрайните потребителски стоки - с 6,1% в ЕС и със 7,5% в еврозоната. В същото време производството на междинни и капиталови стоки, енергия и дълготрайни потребителски стоки е нараснало и в двата региона.

Най-голям годишен ръст на промишленото производство е регистриран в Нидерландия - 8,8%, Унгария - 8,2%, както и в Литва и Малта - по 7,1%.

При сравнението с август най-силно увеличение има в Дания - 3,7%, Полша - 2,9%, Чехия и Словакия - по 2,7%. Най-голямо месечно понижение е отчетено в Ирландия - 5,5%, Люксембург - 3,8%, и Румъния - 2,6%.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.