Годишното поскъпване достига 5,9% по европейската методология, а на месечна база страната ни е с петия най-голям ръст на цените в ЕС

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Инфлацията в България продължава да се ускорява и през октомври достига 5,9% на годишна база. Това показват окончателните данни на Евростат, според които през септември показателят е бил 5,6%. Новата оценка е малко по-ниска от предварителната прогноза на европейската статистическа служба за 6% поскъпване през октомври.

Страната ни е на 3-то място в Европейския съюз по годишна инфлация и на 2-ро сред държавите от еврозоната. По-висок ръст на цените в ЕС е отчетен само в Румъния - 7%, и Литва - 6,1%.

Данните показват, че инфлацията у нас се ускорява последователно през последните месеци. През юли тя е била 4,4%, през август - 5%, а през септември - 5,6%.

Най-ниско е годишното поскъпване в Швеция - 0,6%. Следват Чехия и Дания с по 2,1% и Малта с 2,3%.

През октомври потребителските цени в България са се повишили с 0,7% спрямо септември. Същото увеличение е отчетено и в Ирландия. Това поставя страната ни на 5-то място в ЕС по месечен ръст на цените. По-голямо поскъпване има в Италия - 1,2%, Белгия - 1,1%, Румъния - 1% и Нидерландия - 0,9%.

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В еврозоната годишната инфлация се е повишила до 4% през октомври при 3,8% през септември. За сравнение, през октомври миналата година тя е била 2,1%. В целия Европейски съюз показателят също достига 4% спрямо 3,8% месец по-рано и 2,5% през октомври 2025 г.

В 9 държави от ЕС годишната инфлация е намаляла през октомври, в 2 е останала без промяна, а в 16 се е увеличила.

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната имат енергийните цени, които формират 1,89 процентни пункта от общия ръст. Следват услугите с 1,55 процентни пункта, промишлените стоки без енергия с 0,30 процентни пункта и храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,29 процентни пункта.

На месечна база цените през октомври са се повишили с 0,5% в еврозоната и с 0,4% в Европейския съюз.

Данните на Евростат се различават от тези на Националния статистически институт заради използването на различни методологии. Според националния индекс на потребителските цени месечната инфлация в България през октомври е 1,2%, а годишната достига 6%.

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