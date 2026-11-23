Разликата между богатите и бедните у нас остава значително над средната за Съюза, въпреки че неравенството в ЕС като цяло е достигнало най-ниското си равнище от 2010 г. насам.

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Неравенството в доходите в Европейския съюз леко намалява през 2025 г. и достига най-ниското си равнище от началото на съпоставимата статистическа серия през 2010 г. Въпреки това разликите между отделните европейски държави остават значителни. България е страната с най-голямо неравенство в ЕС, а Турция заема първото място сред 34-те разгледани европейски държави, показва анализ на Euronews въз основа на данни на Евростат.

По данни на европейската статистическа служба коефициентът на Джини, с който се измерва неравенството в доходите, варира от 23 в Словакия до 43,9 в Турция. В България показателят достига 37,7 при средно 29,2 за ЕС. След страната ни в класацията са Латвия с 35,6, Литва с 35,5 и Сърбия с 32.

В Гърция и Черна гора коефициентът е 31,6, в Кипър - 31,2, а в Италия и Швейцария - 31. Данните за Черна гора и Швейцария са за 2024 г.

Коефициентът на Джини показва доколко доходите са разпределени неравномерно в дадена държава. Стойност 0 означава пълно равенство - всички получават еднакви доходи, а 100 показва крайно неравенство, при което целият доход се получава от един човек. Изчислението се основава на разполагаемите доходи на домакинствата, като се отчита техният размер и състав.

Словакия има най-ниското неравенство в доходите в Европа - коефициентът ѝ на Джини е 23. Според доклад на Европейската комисия това се дължи преди всичко на по-малките разлики в доходите преди данъци, а не толкова на преразпределението им чрез данъчната и социалната система. Докладът обаче предупреждава, че определени групи от населението продължават да са в по-неблагоприятно положение и че регионалните различия остават.

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Сред държавите с коефициент под 25 са още Белгия с 23,4, Норвегия с 23,7, Чехия с 24, Словения с 24,6 и Полша с 24,9.

В Белгия ниското неравенство се свързва с широк обхват на данъчните и социалните трансфери, както и със силно институционализиран социален диалог, посочва Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Сред най-големите икономики в ЕС Германия е с коефициент 30,1, Франция - 30,4, Испания - 30,8, а Италия - 31. Всички те са над средното равнище за Съюза.

В скандинавските държави Норвегия продължава да се нарежда сред страните с най-равномерно разпределение на доходите. Неравенството обаче вече е по-високо в Дания - 28,2, и Швеция - 28,6, отколкото в Полша и Румъния. Финландия е с коефициент 27,1.

Разликите в доходите между европейските държави се обуславят от множество фактори, сред които състоянието на пазара на труда, безработицата, заплатите и публичните политики. Това обяснява Франсиско Делгадо, доцент в Университета в Овиедо, Испания, пред Euronews.

Според него основните фактори са институциите на пазара на труда, способността на данъчната и социалната система да преразпределя доходите, структурата и производителността на икономиката, човешкият капитал и равният достъп до възможности.

България продължава да е с най-високото неравенство в ЕС, като показателят за 2025 г. е малко над средната стойност за страната през последните 15 години. Делгадо обяснява това с комбинация от няколко причини.

Сред тях са регресивната данъчна система с единна ставка от 10% върху доходите на физическите лица, съчетана с високи косвени данъци, както и ограниченото преразпределение чрез социални плащания, включително пенсии и социални помощи. Към това се добавят разделеният пазар на труда, големият дял на неформалната икономика и значителните демографски и регионални различия.

Според ОИСР високото неравенство у нас се дължи на големите разлики в пазарните доходи и слабия ефект на преразпределението. Единната ставка от 10% върху доходите, без необлагаем минимум, е сред причините данъчната система да има ограничено въздействие върху намаляването на неравенството.

Румъния е държавата в ЕС, в която неравенството е намаляло най-много спрямо дългосрочната средна стойност. През 2025 г. коефициентът на Джини там е 27,3 - с 6,4 пункта под средното равнище от 33,7.

Значително подобрение спрямо историческите стойности се наблюдава и в Северна Македония - с 4,7 пункта, Полша - с 4 пункта, Сърбия - с 3,5 пункта, и Черна гора - с 2,9 пункта. Сред държавите от ЕС след Полша се нареждат Испания с понижение от 2,5 пункта, Португалия с 2,3 и Белгия с 2,2 пункта.

Според Делгадо подобрението в Полша и Румъния се дължи основно на стабилния икономически растеж. Между 2015 и 2025 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението, коригиран спрямо покупателната способност, се е повишил от 70% на 81% от средното за ЕС равнище в Полша. В Румъния увеличението е от 56% на 78%.

Като фактори се посочват също значителното повишаване на минималните заплати, особено в Полша, разширяването на социалната държава и средствата от ЕС.

Най-голямо увеличение на неравенството спрямо историческата средна стойност е отчетено в Унгария. През 2025 г. коефициентът на Джини там е 29,5 - с 1,9 пункта над средното равнище от 27,6.

Следват Швеция с увеличение от 1,6 пункта и Финландия с 1,3 пункта. По-високи стойности спрямо историческите си средни равнища отчитат още Швейцария и Турция - с по 0,9 пункта, както и Люксембург - също с 0,9 пункта. Дания е с 0,8 пункта над собствената си средна стойност, докато Норвегия е с 0,8 пункта под нея.

Делгадо отбелязва, че скандинавските държави са преминали през икономически затруднения през последните години, включително висока безработица във Финландия и Швеция.

Коефициентът на Джини в Турция се задържа приблизително на едно и също ниво от 2010 г. През 2025 г. той е 43,9 при средна стойност от 43 за периода 2010-2024 г. Разликата между Турция и ЕС достига почти 15 пункта.

Според ОИСР високото неравенство в страната отразява големите различия в образованието, уменията и възможностите за получаване на доходи. В доклад на организацията от 2025 г. се посочва, че данъчната и социалната система в Турция е сред най-слабо преразпределящите в ОИСР заради ограничения си обхват.

В повечето останали държави последните данни са близки до историческите им средни стойности. Австрия и Литва са с 0,1 пункта под тях, докато Малта е с 0,1 пункта над собствената си средна стойност.

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