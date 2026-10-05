Сред отделните разходи най-голямо годишно увеличение в ЕС през 2-рото тримесечие на 2026 г. е отчетено при жилищните застраховки

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Разходите за придобиване и притежаване на жилища за живот са се увеличили с 11,7% в България през 2-рото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Това е 2-рият най-голям ръст в ЕС след Хърватия, където увеличението е 12%, показват данни на Евростат.

България е сред страните с най-силно поскъпване и спрямо началото на годината. Между 1-вото и 2-рото тримесечие разходите за жилища са се увеличили с 4,3%, като по-висок ръст е отчетен само в Румъния - 4,7%.

Индексът на цените за жилищата, обитавани от собствениците им, не измерва единствено цената на имота. В него се включват разходите по придобиването на ново жилище, както и разходи, свързани със собствеността - например строителство, ремонти, поддръжка и застраховки.

Особеното при България е, че покупките на новопостроени жилища имат много голямо значение за крайния резултат. За 2026 г. те представляват 75,4% от тежестта на индекса у нас - най-високият дял сред държавите от ЕС, предоставили данни. Това означава, че движението на цените на новото строителство има силно влияние върху общия показател за разходите, свързани със собственото жилище.

За сравнение, в ЕС като цяло най-голям дял има самостоятелното строителство на жилища и основните ремонти - 41,6%. Покупките на новопостроени жилища имат тежест от 21,6%, а ремонтите и поддръжката - 20%.

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През 2-рото тримесечие индексът се е увеличил на годишна база в 25 от 26-те държави от ЕС, за които има данни. Единственото понижение е отчетено в Нидерландия. След Хърватия и България най-голям ръст има в Литва - 10,8%, Португалия - 10,6%, Швеция - 10,5%, и Румъния - 10,4%. Средно за ЕС разходите, свързани с придобиването и притежаването на собствено жилище, са се увеличили с 4,4% за година, а в еврозоната ръстът е 4%.

За периода от 4-тото тримесечие на 2020 г. до 2-рото тримесечие на 2026 г. натрупаното увеличение достига 36,3% в ЕС и 33,5% в еврозоната. Най-силният годишен ръст в ЕС е отчетен през 2-рото тримесечие на 2022 г., когато показателят се е увеличил с 11%.

Сред отделните разходи, включени в индекса, най-голямо годишно увеличение в ЕС през 2-рото тримесечие на 2026 г. е отчетено при жилищните застраховки - 7,4%. При разходите за придобиване на жилище най-силно са поскъпнали другите услуги, свързани с покупката - с 5,9%. При съществуващите жилища, които преминават към сектора на домакинствата, увеличението е 2,4%. Разходите за ремонти и поддръжка са нараснали с 3,3%.

Показателят на Евростат се изчислява по метода на т.нар. нетно придобиване. Затова покупките и продажбите на съществуващи жилища между самите домакинства не се включват в индекса - те се разглеждат като сделки, които взаимно се компенсират.

Отчитат се обаче покупки на съществуващи жилища от други сектори - например държавни институции или компании.

Това е причината показателят да не трябва да се бърка с обичайните индекси за цените на жилищата. Той измерва по-широко колко струва на домакинствата да придобият и притежават жилище, включително разходите около строителството, покупката, ремонта, поддръжката и застраховането му.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.