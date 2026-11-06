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Доверието на потребителите в България се влошава осезаемо през октомври. Общият показател на НСИ спада с 6,9 пункта спрямо юли. Понижението се дължи на по-негативните нагласи както в градовете, където спадът е с 5,3 пункта, така и в селата - с 11 пункта.

Потребителите оценяват по-песимистично развитието на икономиката през последните 12 месеца и очакват ситуацията да се влоши и през следващата година. Балансовите показатели по тези два въпроса намаляват съответно с 10,9 и 12,1 пункта спрямо предходното наблюдение през юли.

По-негативни са и оценките за финансовото състояние на домакинствата през изминалата година, както и очакванията за следващите 12 месеца.

През октомври хората оценяват по-неблагоприятно и поскъпването на стоките и услугите през последната година. Показателят за възприеманото увеличение на потребителските цени се повишава с 6,6 пункта. В същото време очакванията за инфлацията през следващите 12 месеца са по-слабо изразени.

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Нагласите за пазара на труда също се влошават. Според потребителите през следващата година може да има известно съкращаване на персонал, като очакванията за по-бързо намаляване на заетостта са по-силно изразени сред населението в градовете.

Несигурността се отразява и върху плановете за разходи. Повечето потребители смятат, че настоящият момент не е подходящ за спестяване. Негативни са и нагласите за големи покупки през следващите 12 месеца - на стоки за дълготрайна употреба и за подобрения в дома.

От НСИ уточняват, че въпросите за подобни покупки се задават на всеки 3 месеца, въпреки че самите разходи обикновено се извършват в по-дълъг период. Затова отрицателните стойности на балансовите показатели са обичайни. За икономическия анализ по-важно е дали те се движат нагоре или надолу, тъй като посоката показва промяна в потребителските нагласи.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.