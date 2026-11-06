Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Доверието на потребителите в България се влошава осезаемо през октомври. Общият показател на НСИ спада с 6,9 пункта спрямо юли. Понижението се дължи на по-негативните нагласи както в градовете, където спадът е с 5,3 пункта, така и в селата - с 11 пункта.

Потребителите оценяват по-песимистично развитието на икономиката през последните 12 месеца и очакват ситуацията да се влоши и през следващата година. Балансовите показатели по тези два въпроса намаляват съответно с 10,9 и 12,1 пункта спрямо предходното наблюдение през юли.

По-негативни са и оценките за финансовото състояние на домакинствата през изминалата година, както и очакванията за следващите 12 месеца.

През октомври хората оценяват по-неблагоприятно и поскъпването на стоките и услугите през последната година. Показателят за възприеманото увеличение на потребителските цени се повишава с 6,6 пункта. В същото време очакванията за инфлацията през следващите 12 месеца са по-слабо изразени.

Българите отлагат големи покупки, потребителското доверие се понижава
Виж още Българите отлагат големи покупки, потребителското доверие се понижава

Нагласите за пазара на труда също се влошават. Според потребителите през следващата година може да има известно съкращаване на персонал, като очакванията за по-бързо намаляване на заетостта са по-силно изразени сред населението в градовете.

Несигурността се отразява и върху плановете за разходи. Повечето потребители смятат, че настоящият момент не е подходящ за спестяване. Негативни са и нагласите за големи покупки през следващите 12 месеца - на стоки за дълготрайна употреба и за подобрения в дома.

От НСИ уточняват, че въпросите за подобни покупки се задават на всеки 3 месеца, въпреки че самите разходи обикновено се извършват в по-дълъг период. Затова отрицателните стойности на балансовите показатели са обичайни. За икономическия анализ по-важно е дали те се движат нагоре или надолу, тъй като посоката показва промяна в потребителските нагласи.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Почина Вежди Рашидов Днес
Почина Вежди Рашидов
34875
Кристина Апългейт след грешната си диагноза: Чувствам се като измамница Лайф
Кристина Апългейт след грешната си диагноза: Чувствам се като измамница
5868
19-годишен позлати "Левски" с късен гол, шампионите мечтаят за Европа и напролет Корнер
19-годишен позлати "Левски" с късен гол, шампионите мечтаят за Европа и напролет
17060
Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО IT
Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО
6147
Вежди Рашидов: Животът ми беше много радости, много сълзи и много горчивини Impressio
Вежди Рашидов: Животът ми беше много радости, много сълзи и много горчивини
6468
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ноември – с 60% отстъпка за нови абонати URBN
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ...
4030
Те са рекордьори! Свещените ругатни, за които в Квебек някога влизали в затвора Trip
Те са рекордьори! Свещените ругатни, за които в Квебек някога влизали в затвора
1195
Защо картофите залепват за тавата? Грешката, която почти всички правим Вкусотии
Защо картофите залепват за тавата? Грешката, която почти всички правим
800
Идеалният шеф не е случайност: Тази зодия изгражда най-добрите отношения на работа и подкрепя екипа Zodiac
Идеалният шеф не е случайност: Тази зодия изгражда най-добрите отношения на работа и подкрепя екипа
1277
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус" Времето
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус"
162