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 Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на картофите, които се продават в 5 от най-големите търговски вериги в страната. Инспекциите ще обхванат и складовете към тях и ще се извършват от 6 до 12 октомври 2026 г.

Проверките ще са насочени основно към произхода и проследимостта на продукцията. Инспекторите ще проверяват идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и дали картофите отговарят на изискванията за качество и пазарни стандарти.

Особено внимание ще бъде отделено на това дали може да бъде проследен целият път на продукцията до търговската мрежа. БАБХ ще следи и за случаи, при които посоченият произход на картофите е променен или подменен на някой етап от търговията.

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Целта е да се установи дали предлаганите на българския пазар картофи отговарят на изискванията на европейското и българското законодателство. При открити нарушения ще бъдат налагани административни мерки според действащите правила.

Извънредният контрол е част от мерките на БАБХ за гарантиране на правилното обозначаване на храните, техния произход, качество и възможност за проследяване от производителя до крайния потребител.

Проверките на картофите идват на фона на засиления контрол върху храните в търговската мрежа. Между 11 и 17 септември инспекторите от областните дирекции по безопасност на храните са извършили 2273 проверки в обекти за производство, търговия и обществено хранене. При този контрол са били установени нарушения, заради които са предприети съответните мерки, включително унищожаване на негодни или несъответстващи храни.

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