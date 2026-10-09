10892 Снимка: Фейсбук страница на посланика на Азербайджан в България

Азербайджан ще продължи да развива културните и туристическите си връзки с България чрез нови съвместни проекти, включително изграждането на парк "Шуша" във Велико Търново. Това съобщи с пост във Фейсбук посланикът на Азербайджан в България Елмар Маммадов по повод участието на страната в XXI Международно туристическо изложение "Културен туризъм" в Старопрестолния град.

През февруари тази година е подписано споразумение за изграждането на парка, който според посланика ще се превърне в нов символ на приятелството и стратегическото партньорство между България и Азербайджан. Идеята е пространството да представи част от духа и културната идентичност на азербайджанския град Шуша, като постави акцент върху хармонията между човека, културата и природата.

Маммадов откри азербайджанския щанд на туристическото изложение във Велико Търново заедно със София Шигайева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура на Бакинския славянски университет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". В рамките на събитието той се срещна с проф. Мариела Модева, заместник-министър на туризма, и Даниел Панов, кмет на Велико Търново.

Отношенията между България и Азербайджан са издигнати до равнище на стратегическо партньорство през 2015 г. Важна част от сътрудничеството е връзката между градовете Нахчеван и Велико Търново, които се побратимяват през 2018 г., и между Шуша и Велико Търново, чието побратимяване е от 2022 г.

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Според посланика тези връзки създават възможности за по-тясно сътрудничество на регионално и местно равнище. И трите града имат богата история и са свързани с развитието на културата, образованието, занаятите и обществения живот в своите страни.

Маммадов посочва като конкретен пример за културното партньорство реставрацията на Архитектурно-музейния резерват "Трапезица" във Велико Търново, осъществена с подкрепата на Фондация "Хейдар Алиев". По думите му проектът е израз на уважение към българското културно наследство и на дългогодишните приятелски отношения между двете държави.

Азербайджан определя мултикултурализма като основна национална ценност и заявява готовност да подкрепя както опазването на различните културни и религиозни паметници в страната, така и съхраняването на културното наследство извън нейните граници.

В концепцията за "Шуша Парк" е заложена и идеята за съчетаване на културното наследство с природата и устойчивото развитие. Маммадов свързва този подход с творчеството на азербайджанския поет и мислител Низами Гянджеви, който още през XII век разглежда отношенията между човека и природата и предупреждава за последиците от нарушаването на тяхното равновесие.

Името на Низами Гянджеви е свързано и с международните климатични усилия на Азербайджан: пленарната зала в Баку, в която през 2024 г. се проведоха официалното откриване на COP29 и срещата на върха на световните лидери в рамките на конференцията, носеше неговото име.

Според посланика партньорството между Нахчеван, Шуша и Велико Търново може да допринесе за общ подход към развитието на градската среда, туризма и опазването на природата. Целта е културните обекти и туристическите пространства да се развиват така, че да съчетават историческата си стойност с екологичната отговорност.

На изложението "Културен туризъм" азербайджанският щанд представя традиционни килими, сладки изделия като пахлава и шекербура, чай и вина, както и културното наследство на Низами Гянджеви. Посетителите могат да се запознаят и с туристическия потенциал на Баку, Гянджа, Шуша, Нахчеван, Габала, Гусар и Шеки.

Участието на Азербайджан има за цел да насърчи интереса към страната като туристическа дестинация и да създаде нови възможности за обмен между двете държави. Според Маммадов споделеното културно наследство може да бъде основа за разширяване на туристическите контакти, устойчивото развитие и приятелството между българския и азербайджанския народ.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.