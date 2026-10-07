Авансовите плащания по строителни проекти вече няма да се индексират
Индексацията ще се изчислява при извършването на работа
Авансовите плащания по договори за строителство няма да подлежат на индексация заради инфлацията. Това предвиждат промени в методиката за промяна на цените по обществени поръчки, приети от Министерски съвет днес.
Кабинетът "Радев"
Методиката, въведена през 2022 г., определя размера на инфлационната компенсация за строителни договори и рамкови споразумения на тримесечна база. При изчислението се вземат предвид различни показатели, сред които цените на материалите, минималната работна заплата и стойността на извършените дейности.
Правителството обосновава промяната с необходимостта индексацията да отразява реалния момент, в който възникват разходите по строителството.
Авансът се плаща непосредствено след сключването на договора и представлява предварително дадена част от общото възнаграждение. Той е предназначен да осигури средства за започване на строителството. Затова според кабинета авансово платените суми не трябва да се включват в стойността на реално извършените дейности, върху които се изчислява инфлационната компенсация.
Друга важна промяна е свързана с момента, от който се определя инфлационният индекс. Занапред той ще се прилага спрямо момента на извършване на строителните дейности, а не спрямо датата, на която те са приети. Според правителството досегашното използване на датата на приемане може да изкриви реалния ефект от инфлацията. Причината е, че различните договори предвиждат различни срокове и процедури за приемане на вече извършената работа. Така между извършването и приемането на дадена дейност може да има значителен период, което в някои случаи води до по-висока компенсация от реално необходимата и до неоснователно обогатяване. Новите правила целят да уеднаквят прилагането на методиката и да свържат индексацията по-пряко с момента, в който действително са направени разходите.
Предвижда се промяна и при строителните работи и доставките, извършени със закъснение по вина на изпълнителя. Тогава ще се прилага по-ниският от двата тримесечни индекса - този към датата, на която задължението е трябвало да бъде изпълнено, или този към датата на действителното изпълнение.
Темата за индексацията на строителните договори е свързана с големи публични разходи. В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че финансовият ефект от спряната индексация в пътното строителство достига 1,237 млрд. лева, или около 632 млн. евро. В сумата са включени средства, свързани с изграждането на магистрала "Хемус", скоростния път Видин - Ботевград и укрепването на свлачища. Тогава министърът посочи, че компаниите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече получените от тях авансови плащания.