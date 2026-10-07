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Авансовите плащания по договори за строителство няма да подлежат на индексация заради инфлацията. Това предвиждат промени в методиката за промяна на цените по обществени поръчки, приети от Министерски съвет днес.

Кабинетът "Радев"

Методиката, въведена през 2022 г., определя размера на инфлационната компенсация за строителни договори и рамкови споразумения на тримесечна база. При изчислението се вземат предвид различни показатели, сред които цените на материалите, минималната работна заплата и стойността на извършените дейности.

Правителството обосновава промяната с необходимостта индексацията да отразява реалния момент, в който възникват разходите по строителството.

Авансът се плаща непосредствено след сключването на договора и представлява предварително дадена част от общото възнаграждение. Той е предназначен да осигури средства за започване на строителството. Затова според кабинета авансово платените суми не трябва да се включват в стойността на реално извършените дейности, върху които се изчислява инфлационната компенсация.

Друга важна промяна е свързана с момента, от който се определя инфлационният индекс. Занапред той ще се прилага спрямо момента на извършване на строителните дейности, а не спрямо датата, на която те са приети. Според правителството досегашното използване на датата на приемане може да изкриви реалния ефект от инфлацията. Причината е, че различните договори предвиждат различни срокове и процедури за приемане на вече извършената работа. Така между извършването и приемането на дадена дейност може да има значителен период, което в някои случаи води до по-висока компенсация от реално необходимата и до неоснователно обогатяване. Новите правила целят да уеднаквят прилагането на методиката и да свържат индексацията по-пряко с момента, в който действително са направени разходите.

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Предвижда се промяна и при строителните работи и доставките, извършени със закъснение по вина на изпълнителя. Тогава ще се прилага по-ниският от двата тримесечни индекса - този към датата, на която задължението е трябвало да бъде изпълнено, или този към датата на действителното изпълнение.

Темата за индексацията на строителните договори е свързана с големи публични разходи. В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че финансовият ефект от спряната индексация в пътното строителство достига 1,237 млрд. лева, или около 632 млн. евро. В сумата са включени средства, свързани с изграждането на магистрала "Хемус", скоростния път Видин - Ботевград и укрепването на свлачища. Тогава министърът посочи, че компаниите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече получените от тях авансови плащания.

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