Асен Василев определи Бюджет 2027 като "небостъргач върху основи на едноетажна къща"
Лидерът на ПП, подобно на Радев, използва метафора, за да разкритикува нереалистичните според него икономически прогнози, свиването на инвестициите и липсата на антикризисни мерки
Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев направи анализ на страницата си във Фейсбук на плюсове и минуси в представения в петък проект на бюджет за 2027 г. от управляващите.
Бюджет 2027
Проектът на Закон за държавния бюджет на България за 2027 година беше представен преди ден в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
Василев отчита доброто в проекта на бюджет. Явно управляващите са се вслушали в нашите критики и предложения за бюджет 2026 и в бюджет 2027 увеличението на задълженията (максимален осигурителен доход, минимален осигурителен доход и т.н.) върви с увеличение на правата: увеличени са голяма част от социалните плащания, от юли 2027 г. се увеличава максималната пенсия, увеличени са минималните и максималните обезщетения за безработица и най-вече данъчните облекчения за работещи родители, посочва той.
И допълва, че по този начин някои увеличения могат да бъдат приети от хората - като липса на адекватно отношение, и два пример с увеличението на ученическите стипендии с четири евро на месец или увеличението на детските с 4,43 евро на месец.В отделно издание на "Перо по перо" ще вляза в детайли какви бяха нашите предложения в бюджет 2026 и каква философия стоеше зад тях, отбелязва Василев, който е и бивш финансов министър.
Прогнозите, че инфлацията през 2027 г. ще бъде 4%, а дефлаторът - 5,7%, са фантастика, която няма нищо общо с реалността. Инфлацията (и дефлаторът) най-вероятно пак ще се окажат два пъти по-високи от прогнозите на Министерството на финансите, добави Василев. По думите му в бюджета няма адекватни мерки, свързани с овладяването на инфлацията в основата на производствения процес. Според него е ограничен ресурсът за таван на цената на електроенергията за бизнеса, няма компенсация за високата цена на дизела и на газа, няма компенсации за високите цени на торовете и няма никакъв антикризисен пакет или буфер.
Лидерът на ПП посочва, че има срив на инвестициите. Правителството предвижда, че бизнесът ще инвестира 3 милиарда евро повече през 2027 г., отколкото през 2026 г., и отчасти ще компенсира спада в публичните инвестиции. Това не е невъзможно, но е малко вероятно на фона на данък свръхпечалба, ограничените компенсации за цената на електроенергията, високите цени на газ и дизел, коментира той и подчерта, че макрорамката в частта за инвестициите е объркана и там спадът ще бъде поне 4 милиарда евро, а не 1 милиард.
Обедняване и свиване на потреблението е един от най-големите проблеми на Бюджет 2027, смята Василев. Минималната работна заплата е 660 евро. Ако беше изчислена по старата формула, щеше да е 690 евро - това не само удря потреблението в най-бедния сегмент, но и отново започва да отваря ножицата на неравенството, заяви той. Минималната пенсия ще стане 374 евро, а линията на бедност е 443 евро. Вече не само пенсионерите на минимална пенсия, а и нови 500 000 пенсионери ще получават пенсия под линията на бедност - това означава над 1,2 милиона пенсионери да са под линията на бедност и в края на месеца да не им достигат около 70 евро, за да си покрият битовите сметки и да си купят лекарства и хляб, добави още Василев.
Освен че удря доходите и не предвижда никакви мерки относно увеличените разходи на бизнеса, правителството е предвидило и набор от повече и по-разнообразни данъци, които допълнително ще свият потреблението и инвестициите, каза той. Единствените предвидени облекчения са увеличение на прага на ДДС до 70 000 евро и вече коментираното увеличение на данъчното облекчение за деца, отбеляза Василев.
Той подчерта, че в бюджета няма предвиден антикризисен пакет под никаква форма.
"Г-н Радев си позволи метафората, че бюджетът бил като камион без спирачки, аз ще си позволя друга метафора - бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на къща", заявява Василев.
Според Василев "грешките изискват изцяло ново, реалистично планиране и/или преосмисляне на основополагащите политики: доходи, данъци и инвестиции".