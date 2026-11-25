Лидерът на ПП настоя финансовата рамка да бъде изтеглена от парламента, защото "удря фундамента на икономиката" и може да ни тласне към рецесия

835 Снимка: БТА

Процедурата за прекомерен бюджетен дефицит срещу България е следствие от финансовата политика на настоящото правителство, а не от решенията на предишните кабинети. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред журналисти в Народното събрание, коментирайки изказване на премиера Румен Радев от началото на заседанието на Министерския съвет, че ЕК е ударил "звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно".

Лидерът на ПП започна изявлениението си като пусна запис на телефона си на думите на Радев, че властта повече няма да се оправдава с предишните правителства. "Явно, премиерът Радев пак лъже", коментира Василев като обвини министър-председателя, че се опитва да прехвърли отговорността за състоянието на публичните финанси върху предишните управления. В подкрепа на тезата си той посочи годишните доклади на Европейската комисия за периода 2021-2025 г., в които според него не са били установени основания за започване на процедура за прекомерен дефицит.

"Проблемът идва от това, че Бюджет 2026 не е направил достатъчно за свиване на дефицита, което, ако си спомняте, когато се разглеждаше бюджетът, ние казахме, че ще се случи", заяви Василев.

По думите му страната е можела да избегне процедурата, ако правителството не беше заложило допълнителни 1,5 млрд. евро за издръжка на администрацията. Той определи увеличението на тези разходи с 35% като една от причините за настоящата ситуация. Според него при по-ограничени административни разходи и отчитане на дерогацията за военните разходи България е имала възможност да не се стигне до процедурата.

Лидерът на ПП отправи остри критики и към проектобюджета за 2027 г. Според него предвидените политики ще ограничат инвестициите и потреблението и могат да тласнат икономиката към рецесия.

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"Бюджет 2027 е още по-лош, защото той удря фундамента на икономиката. Той удря инвестициите, удря потреблението и ще ни докара рецесия", заяви Василев.

Той призова проектът да бъде изтеглен от Народното събрание и преработен изцяло в Министерството на финансите. Според него проблемите в него са толкова сериозни, че не могат да бъдат отстранени между първо и второ четене. Василев поиска това да бъде направено от друг финансов министър, тъй като според него Гълъб Донев не се справя със задачата.

На въпрос дали ПП настоява за оставката на финансовия министър, Василев припомни, че формацията е отправила такова искане още преди месец. "Господин Радев е решил, че ще ползва Гълъб Донев докрай, докато не му свали правителството", коментира той.

Попитан как може да се стигне до падането на кабинета, лидерът на ПП отговори, че на този етап това може да направи единствено българският народ.

Василев критикува и икономическата политика на правителството, като заяви, че тя води до постепенно обедняване на населението. Според него цените продължават да се покачват, докато възнагражденията в редица сектори остават замразени или растат по-бавно от инфлацията.

Той постави под съмнение и прогнозите, заложени в проектобюджета за 2027 г., като посочи, че вече се наблюдава сериозно свиване на строителството и инвестиционната активност. По думите му бюджетните разчети предвиждат през следващата година частният сектор да инвестира с 3 млрд. евро повече спрямо 2026 г., да внесе допълнително 1,5 млрд. евро данъци и да увеличи разходите за заплати с още около 3 млрд. евро.

"Аз не виждам българският бизнес как ще го направи, при условие че в момента го товарят до счупване на гърба", заяви председателят на ПП.

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