Средствата за поддръжка на пътищата през 2026 г. са били почти изчерпани още в средата на годината, заяви регионалният министър Иван Шишков. За 2027 г. също няма да има достатъчно пари за всички необходими дейности

6304 Снимка: БТА

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) има натрупани задължения за над 700 млн. евро от 2024 и 2025 г., а бюджетът за текущата година е бил почти изчерпан още към средата ѝ. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с кметове и представители на местната власт в Пазарджик.

По думите му натрупаните финансови проблеми са ограничили сериозно възможностите за възлагане на нови ремонти и дейности по поддръжка през 2026 г. "Нямахме почти никакъв финансов ресурс, с който да правим нови възлагания за поддръжка на пътищата", обясни Шишков. Той посочи, че проблеми с разходването на средства през предходните години са установени и при проверки на Сметната палата.

Регионалният министър призна, че и предвидените средства за пътната инфраструктура в бюджета за 2027 г. няма да стигнат за всички необходими ремонти. Въпреки това очаква до края на следващата година състоянието на републиканската пътна мрежа да се подобри значително.

Шишков коментира и забавянето на ремонта на прохода, за който държавата е трябвало да сключи споразумения с 2 общини, преди да започнат строителните работи. Той уточни, че пътят не е част от републиканската мрежа, а необходимите разрешения са получени едва в началото на ноември. По думите му ремонтът вече се изпълнява активно, а обявеният срок от 20 дни трябва да се брои от реалното начало на работата.

Движението по старото трасе край тунел "Топли дол" не може да бъде възстановено заради опасна подпорна стена. Процедурата за укрепването ѝ е започнала още през 2024 г., но ремонт не е бил извършен. Според министъра през лятото на 2025 г. строителят на тунела е напуснал обекта, а работата не е била подновена през есента. Очаква се укрепването на стената да започне в началото на 2027 г. и да продължи около година и половина.

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За проблемния път към Якоруда сроковете за възстановяване на движението ще станат ясни след изготвянето на необходимия технически проект. В отговор на недоволството на превозвачи министърът подчерта, че безопасността не може да бъде за сметка на бързината. "Не се прави компромис с качеството и с това един строеж или обект да бъде сигурен", заяви той.

В област Пазарджик основен ремонт на път III-801 е планиран за 2027 г. Дотогава ще бъдат извършени аварийни дейности по най-компрометираните участъци, за да се осигури безопасно движение през зимата. АПИ е запозната и с проблемите по пътя между Стрелча и Копривщица.

Водоснабдяването в Пазарджишка област също е било сред основните теми на срещата. Шишков разкритикува планирането на язовир "Луда Яна", тъй като при изграждането му не е била предвидена цялата инфраструктура, необходима за доставянето на вода до населените места. "Представете си да поръчаш проект, да изградиш язовир и да не си проектирал цялата мрежа, която трябва да бъде връзката между язовира и населените места", коментира министърът.

Според него това е пример за неефективно планиране на големи държавни инвестиции. В бюджета за 2027 г. са предвидени средства за предпроектни проучвания, които трябва да установят кои населени места могат да бъдат снабдявани от язовира и какви водопроводи трябва да бъдат изградени. Част от общините вече имат собствени проекти, които ще бъдат съгласувани с държавните планове.

Сред приоритетите на регионалното министерство Шишков посочи подготовката на проекти за нови автомагистрали и привличането на частни инвеститори за изграждането им. "Ще проектираме магистралите, които досега не са били проектирани, и ще търсим публично-частно партньорство за голяма част от тях", заяви той.

Предвиждат се и промени в системите за пътен контрол чрез по-добра координация между АПИ, КАТ, МВР и транспортните институции. Целта е да се повиши ефективността на контрола и да се оптимизира работата на администрацията.

По отношение на евентуалното изграждане на околовръстен път на Пазарджик министърът посочи, че първо трябва да бъдат уточнени трасето, устройствените планове и необходимите отчуждителни процедури. Обсъдено е и дали около бъдещия път да има търговски зони и локални платна.

Шишков заяви, че очаква до края на ноември държавата да изплати всички дължими средства към общините по Инвестиционната програма за общински проекти. Предвижда се да бъдат подписани и нови споразумения там, където законовите условия позволяват. Част от кметовете в Пазарджишко вече са получили необходимите договори, докато други все още чакат финансиране.

Министърът определи проектобюджета за 2027 г. като балансиран, тъй като съчетава социални плащания и инфраструктурни инвестиции. "Когато даваме пари на общините, ние не ги даваме на кметовете. Даваме ги, за да достигнат до хората и да подобрят качеството им на живот", подчерта той.

По време на посещението си в областта Шишков направи и първа копка на реконструкцията на основен довеждащ водопровод в Пещера. Проектът е на стойност над 1,8 млн. евро и предвижда подмяна на повече от 2,5 км амортизирани тръби. Съоръжението е пострадало и при наводнението през август 2026 г., което е задълбочило проблемите с водоснабдяването.

Строителството трябва да приключи за 90 дни, като през този период подаването на вода към града няма да бъде прекъсвано. Според министъра държавното финансиране на подобни проекти позволява обновяване на ВиК инфраструктурата, без разходите за ремонтите да водят до поскъпване на водата.

Срещите с местната власт ще продължат в рамките на инициативата "Регионите говорят", чрез която трябва да бъдат определени приоритетните инфраструктурни проекти и възможностите за икономическо развитие на отделните области.

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