Намаляването на ДДС ставката е ядреното копче, червеният бутон - натиснем ли го веднъж, няма връщане назад, каза вицепремиерът

3789 Снимка: БТА

Държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални санкции в размер на милиони левове. Това коментира пред БНТ вицепремиерът Александър Пулев. По думите му глобите за търговските вериги може да достигнат почти 10% от оборота им.

Той посочи, че държавата работи съвместно с парламента и регулаторните органи срещу ценовия натиск, който според него е не само български, но и регионален и световен проблем.

Министърът обясни, че са дефинирани 32 нелоялни търговски практики, за да няма неясноти и различни тълкувания при работата на контролните органи и съдебната система.

Пулев коментира и дейността на Комисията за защита на потребителите, като отбеляза, че през последните дни са наложени глоби на две търговски вериги. Нарушенията са свързани с неясна идентификация на произхода на стоките и разминаване между цената на етикета и тази на касата.

По думите на Пулев проверки извършва и Българската агенция за безопасност на храните. Той посочи, че са открити нарушения в седем складови бази на различни търговски вериги в страната, а четири топли витрини са били затворени заради проблеми с хигиената и качеството на храната.

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Министърът уточни, че проверките на КЗК засягат не само отношенията с потребителите, но и тези между търговските вериги и производителите.

Пулев анонсира и очаквани действия от страна на комисията през следващата седмица. По думите му образуваните производства могат да доведат до сериозни финансови санкции за търговските вериги. "И, доколкото разбирам, в медийното пространство ще има много сериозен анонс в близката седмица от страна на КЗК, която е образувала редица производства. И тук говорим за мултимилионни глоби, които ще бъдат наложени евентуално върху търговските вериги. Говорим за почти 10% от оборота, което ще има много сериозен структурен ефект и дисциплиниращ ефект върху целия пазар и веригата на стойността."

Той уточни, че става дума не само за отношенията между търговците и потребителите, но и за тези между търговските вериги и производителите. Пулев обясни каква е ролята на Министерския съвет и как се изчислява т.нар. справедлива стойност.

"Ние работим в синхрон с всичките институции, като всяка една, всеки регулаторен орган, парламентът и Министерският съвет, всеки си има различен вид функция. Реално това, което правим в Министерския съвет, е да координираме всичките тези процеси. Изчисляваме така наречената справедлива стойност, която показва много сериозни отклонения в сравнение с пазарната цена. От 25% до 30% отклонения на база."

На уточнението дали именно тези отклонения ще бъдат основание за глобите Пулев посочи, че справедливата стойност е ориентир, а не самото нарушение. "Справедливата стойност е един ориентир. Тя е препоръчителна цена.", коментира той.

Пулев заяви, че търговските вериги са естествен съюзник на правителството, ако спазват правилата. Така той отговори на въпрос дали отношенията между държавата и големите търговци не са се превърнали във война.

Министърът подчерта, че според него трябва да има равнопоставеност между българските производители, големия капитал и чуждестранните инвеститори и заяви, че правителството подготвя и финансови инструменти за подкрепа на българските производители чрез Българската банка за развитие.

Вицепремиерът коментира и темата с ударите срещу търговски кораби в Черно море и възможните последици за българската икономика. По отношение на доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас министърът заяви, че към момента няма отказани доставки или застраховки на танкери: "Към настоящия момент, имах разговори и с особения търговски управител, нямаме нито една отказана доставка на суров петрол. Нямаме нито един отказан танкер, който да бъде застрахован, за да може да дойде до рафинерията, за да може да бъде обработен в рафинирани продукти."

Той посочи като важен фактор получената дерогация от Великобритания и обясни, че според него тя е от значение за застраховането на танкерите.

"Реално над 90% от преноса на суров петрол танкерите са застраховани от британски компании. Представете си преди няколко дни, ако ние не успяхме да се преборим за получаване на дерогацията от Великобритания, реално нямаше да има кой да застрахова тези танкери и ние нямаше да имаме суров петрол, който да преработваме, за да поддържаме най-ниските цени на горивата в ЕС."

На въпрос има ли план за действие, ако корабоплаването в Черно море бъде напълно преустановено, Пулев заяви, че се разглеждат различни сценарии. Министърът съобщи, че се водят разговори с НАТО, САЩ, Франция и други партньори, както и че има споразумения с Румъния и Турция за наблюдение на трафика и корабоплаването.

Вицепремиерът категорично подчерта, че няма проблем с доставките на суров петрол за България. "Категорично. Засега проблем няма. Нямаме отказана нито една доставка. Няма отказана нито една застрахователна компания, която да застрахова товара в дългия си преход, за да достигне до бреговете на Бургас. Проблем с доставката на сурови продукти за България няма."

Той коментира и темата с цените на горивата и възможните компенсации: "Ние от една страна искаме да помогнем на най-уязвимите хора и прослойки на нашето население, пенсионери, различни групи. От друга страна искаме да помогнем на така наречените работещи бедни и ние го направихме категорично, като премахнахме акциза за ставката на пропан-бутана. Съответно искаме да помогнем на всички, но от друга гледна точка имаме много сериозни ограничения във фиска."

По думите му правителството трябва да подбира внимателно мерките, тъй като част от предложенията за компенсации могат да засилят инфлацията.

По думите му намаляване на ДДС върху горивата би имало сериозен ефект върху приходите в бюджета. Той сравни данъчните системи в България и Западна Европа. Александър Пулев обясни, че запазването на ниските данъчни ставки е според него конкурентно предимство за България и че намаляването на ДДС трябва да бъде крайна мярка: "Ако намалим и ДДС, тогава съответно това ще доведе до един крах в приходната част на бюджета. Така че това нещо трябва да се направи селективно. Аз в предишни изказвания съм казвал, че всъщност това е ядреното копче. Това е червеният бутон. Натиснем ли го веднъж да намалим ставката на ДДС, няма връщане назад и ние трябва да го направим в момента, в който вече цените са ескалирали до ниво, в което нямаме никакъв друг инструментариум."

Той заяви, че според него в момента България поддържа най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Пулев коментира и работата на рафинерията в Бургас, като посочи, че тя натрупва буфери, които да ѝ позволят да продължи да работи при евентуално ново поскъпване на суровия петрол.

Вицепремиерът коментира и очакваното поскъпване на природния газ и възможните последици за бизнеса и домакинствата.

"Категорично, ние сме подсигурили бита, така че да няма оскъпяване на парното през отоплителния сезон. В тесен контакт сме с КЕВР, с регулаторите. Ще намерим необходимия ресурс в бюджета, така че хората не трябва да се притесняват, няма да видят по-високи сметки за парно по време на отоплителния сезон.."

Той заяви, че правителството продължава да разработва мерки за подкрепа на уязвимите групи, но и за енергоемката индустрия, която по думите му има значителен принос към икономиката.

Той коментира и излизането на България от сивия списък за пране на пари и възможния ефект върху инвестиционния климат. Пулев определи новината, че България излиза от сивия сектор за пране на пари, като важен сигнал за инвеститорите и поздрави институциите, работили по процеса.

"Това е огромна новина за инвестициите в България. Може да се поздравим с един огромен успех. Това нещо е един много позитивен сигнал към международните и към местните инвеститори и ни проправя широко отворена вратата и към членство в ОИСР, което ще бъде вече последната черешката на тортата след всички останали успехи, които имаме на международно ниво."

Вицепремиерът коментира и бюджета за 2027 г.

Той критикува предварителните оценки на опозицията и заяви, че бюджетът ще включва инструменти за икономически растеж. Като една от мерките той посочи програма за индустриализация. По думите му за индустриалните зони в страната ще бъдат насочени 135 млн. евро.

Пулев обясни, че целта е публичните средства да привличат допълнителни инвестиции. "135 милиона евро ще бъдат насочени към определени индустриални зони в страната. Като ние тук сме отчаяни, тъй като нямаме достатъчно средства, с които да боравим, търсим мултипликатор, който буквално едно евро, което ние даваме като някаква форма на инвестиция, да доведе до 5, до 10, до 20 евро."

Той засегна и темата за размера на новия държавен дълг, който ще бъде заложен в бюджета. На въпрос дали става дума за сума между 2 и 6 млрд. евро, Пулев не посочи конкретна цифра, но защити тезата, че тегленето на нов дълг не е проблем само по себе си: "Точно това е съвсем стандартна практика. Да се взима дълг, за да се погаси стар дълг. Това, нали, не е повод за драма", коментира той.

Според министъра решаващо е предназначението на средствата. Той заяви, че подкрепя поемането на нов дълг, когато той се използва за инвестиции и подобряване на бизнес средата, но не и когато служи за покриване на текущи разходи.

"За мен взимането на дълг, тегленето на нов дълг, само по себе си не е негатив. Зависи за какво се използва. Аз съм твърдо за и съм привърженик на нов дълг срещу реформи. Реално, ако този дълг се използва за инвестиции в индустриални зони, ако се използва за създаване на по-добра бизнес среда, ако се използва за насърчителни мерки към индустрията, аз съм твърдо за да се тегли нов дълг. Но ако се тегли дълг, за да се запушват дупки, да се плащат заплати, реално това нещо вече ще доведе до една дългова спирала и това нещо не е устойчиво. Но дългът сам по себе си не е мръсна дума", каза вицепремиерът.

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