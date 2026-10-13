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Албания въвежда система за проследяване и сравнение на цените в търговската мрежа и фиксира цените на 212 основни стоки до 12 януари 2027 г. Мерките са насочени срещу спекулативното поскъпване в супермаркетите, съобщи информационният портал "Шчиптаря", цитиран от БТА.

Цените

Новата платформа, наречена "Огледало на цените", беше представена от албанския премиер Еди Рама. Чрез нея потребителите могат да сравняват цените на около 230 продукта и да откриват най-изгодните предложения в магазините.

Правителството си поставя за цел до края на годината броят на стоките в платформата да достигне 1000. Така потребителите ще могат да получават по-ясна представа за движението на цените на стоките от първа необходимост.

Като част от инициативата властите са постигнали споразумение с големите вериги супермаркети за фиксиране на цените на 212 артикула до 12 януари 2027 г. Програмата носи името "Курсове"и обхваща широк набор от основни храни, сред които яйца, мляко, захар, сол, брашно, олио и пилешко месо.

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По информация на "Шчиптаря" фиксираните цени са по-ниски от досегашните. Намаленията при отделните продукти варират значително, като средните понижения са между 27% и 34%. Най-голямо е намалението при солта - 40%, докато при захарта то е само 1%.

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