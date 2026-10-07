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Африканският съюз открива днес първата кредитна рейтингова агенция на континента, която трябва да предложи алтернатива на трите водещи световни агенции - "Мудис", "Фич" и "Стандард енд Пуърс". Новата Африканска агенция за кредитен рейтинг (АfCRA) ще бъде със седалище в Порт Луи, столицата на Мавриций, съобщи Ройтерс.

Създаването на агенцията е подготвяно близо 10 години, след като африканските лидери одобриха проекта през 2018 г. Според Африканския съюз тя ще допълва съществуващите международни рейтингови агенции, като използва повече местни данни, експертен опит и познаване на особеностите на африканските икономики.

Новата институция ще оценява кредитоспособността на държави, финансови институции и частни компании. Според Африканския съюз тя ще работи независимо и ще се финансира чрез акционерен капитал и приходите от собствената си дейност. От организацията обаче не са посочили кои ще бъдат акционерите.

Зад проекта стои и дългогодишна критика от страна на африкански държави към големите международни рейтингови агенции. Те ги обвиняват, че оценяват риска при кредитирането на африканските икономики по-неблагоприятно и понижават рейтингите им твърде бързо при кризи, включително при конфликти и пандемии.

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Рейтинговите агенции отхвърлят тези обвинения и посочват, че използват едни и същи методологии при оценяването на държавите по света. Разследване на Ройтерс от 2024 г. за дълговата криза в Африка не установи доказателства за системна пристрастност при суверенните рейтинги, присъждани на африканските държави от "Мудис", "Фич" и "Стандард енд Пуърс".

Въпреки това проблемът с достъпа до финансиране остава сериозен. Африканският съюз посочва, че разходите за обслужване на външния дълг на континента са нараснали до 163 млрд. долара през 2024 г. спрямо 61 млрд. долара през 2010 г. В редица държави плащанията по лихвите вече надхвърлят годишните разходи за ключови области като здравеопазване и образование.

Именно на този фон Африканският съюз очаква новата агенция да улесни достъпа на държавите до международните капиталови пазари. Целта е инвеститорите да получават допълнителна оценка на риска, която според организацията да отчита по-добре специфичните условия на местните икономики.

Потенциалът за развитие е значителен - 23 африкански икономики все още нямат кредитен рейтинг от нито една от трите големи международни агенции. Африканският съюз очаква обхватът на новата институция постепенно да се разширява.

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