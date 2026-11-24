Вашингтон може да наложи допълнителни тарифи върху широк кръг вносни стоки, като Китай се очаква да бъде засегнат най-силно. Някои от търговските партньори на САЩ може да получат ставки до 15%

431 Снимка: iStock by Getty Images

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп подготвя ново увеличение на митата за Китай, Европейския съюз и още 14 икономики заради държавната подкрепа за местните им индустрии. Това съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на източници, запознати с плановете на Вашингтон.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър може да представи още тази седмица резултатите от продължилото няколко месеца разследване на индустриалните политики на тези икономики, макар че графикът все още не е окончателен. Според публикацията, цитирана от БНР заключенията могат да станат основание за налагане на по-високи мита върху широк спектър от вносни стоки.

В списъка на разследваните икономики са Китай, ЕС, Япония, Индия, Южна Корея, Виетнам, Тайван, Мексико, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Камбоджа, Сингапур, Швейцария, Норвегия и Бангладеш. Очаква се Китай да понесе най-сериозното увеличение на митата.

Според информацията на "Уолстрийт джърнъл" икономиките, с които САЩ имат търговски споразумения, сред които ЕС, Япония и Южна Корея, може да се изправят пред ставки от 15% или по-ниски. За Виетнам и Индия се очакват по-високи тарифи. Окончателните размери все още не са известни. Възможно е също Вашингтон да си запази правото да увеличава митата, ако прецени, че проблемът със свръхпроизводството се задълбочава или съответните държави не променят политиките си.

Разследването е започнало през март по силата на раздел 301 от американския Закон за търговията от 1974 г. Тази разпоредба позволява на Вашингтон да предприема ответни мерки, включително налагане на мита, срещу действия на чуждестранни правителства, определени като несправедливи или дискриминационни спрямо американската търговия.

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Американските власти твърдят, че редица държави поддържат производствен капацитет, който надхвърля вътрешното им търсене. Според Вашингтон това води до свръхпроизводство, натрупване на непродадена продукция и постоянни търговски излишъци, като същевременно затруднява развитието на американските производители.

В аргументацията на американската администрация попадат различни форми на държавна намеса - субсидии за производството и износа, преференциално кредитиране, подкрепа за държавни предприятия и ограничения за достъпа на чуждестранни компании до местните пазари.

Разследването обхваща широк кръг отрасли, сред които автомобилостроенето, производството на батерии, стомана, алуминий, химикали, електроника, полупроводници, соларни панели, машини, кораби и енергийно оборудване. В списъка са включени дори хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.

Според информацията на "Уолстрийт джърнъл" новите тарифи могат да се прибавят към вече действащите мита. Възможно е обаче някои стоки, включително стомана, алуминий и автомобили, да бъдат изключени от новите мерки, тъй като за тях вече действат отделни мита, обосновани със съображения за националната сигурност. Допълнителните тарифи могат да се натрупат и върху налозите, свързани с ограниченията за внос на стоки, произведени с принудителен труд.

Новината идва на фона на поредното изостряне на напрежението между Вашингтон и Пекин около технологичната конкуренция и износа на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект. Според "Уолстрийт джърнъл" обявяването на резултатите от разследването може да отклони част от общественото внимание от спора около главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и твърденията за незаконно отклоняване на американски технологии към Китай.

Случаят предизвика критики от представители на двете основни партии в Конгреса заради подхода на администрацията към контрола върху износа на високотехнологични компоненти за китайския пазар.

Засега Белият дом не е обявил окончателните ставки или точната дата за въвеждането на новите мерки. Предстоящото решение може да отвори нов фронт в търговските отношения на САЩ не само с Китай, но и с редица традиционни партньори, включително ЕС, Япония и Южна Корея.

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