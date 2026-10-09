Земеделският министър предупреди, че евентуално спиране на превозите може да повлияе на цените; над 500 млн. евро ще бъдат разпределени за земеделския сектор през следващите 3 месеца

168 Снимка: БТА

Атаките срещу 2 търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море засега не нарушават търговията със зърно. Няма отказани кораби или доставки от и към България, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в Пловдив, където участва във форум за бъдещето на българското земеделие.

"Търговията със зърно не е застрашена. Всичко е спокойно. В момента няма данни да има отказани доставки", посочи министърът, цитиран от БНР.

Той уточни, че Министерството на земеделието поддържа постоянен контакт с производителите и търговците, които превозват зърно през Черно море. Абровски разговарял и с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, които към момента не са съобщили за проблеми с корабните превози.

По думите му, ако корабособствениците започнат да отказват курсове за превоз на зърно, това може да се отрази на цените. По отношение на съобщенията за поскъпване на застраховките министърът коментира, че те са въпрос на частни договорни отношения. Според него фактът, че корабите продължават да обслужват доставките, показва, че засега няма съществено отражение върху търговията.

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По време на форума Абровски съобщи още, че през следващата седмица ще бъде публикуван графикът за плащанията в земеделския сектор за кампания 2026 г. През следващите 3 месеца се очаква да бъдат разпределени общо над 500 млн. евро.

Плащанията трябва да започнат на 20 октомври. Министърът обяви и предстоящо авансово подпомагане по схемите за обвързана подкрепа за земеделските производители.

"До края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа", заяви Абровски.

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