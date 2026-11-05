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До края на годината в парламента ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги, защото сме единствената държава, която няма подобно законодателство. Това каза пред БНТ министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. 

Кабинетът "Радев"

Той обясни, че в закона ще бъдат записани неща като време на работа на веригите, големината на магазините им и др.

"Защото съгласете се, че когато на 500 метра един от друг в София, ти концентрираш два магазина, еднакви на една и съща верига, и около тях изникнат още два, какво се случва със задръстванията? Какво се случва с нивото на шума? Когато разговарях с представител на една от тези търговски вериги, той ми казва - "Вижте, ние сега, в България ще инвестираме 150 милиона евро". И аз казвам, чудесно, вие ще инвестирате 150 милиона, ще си построите нови магазини, обаче дали няма да избиете тези магазини през надценката за българския гражданин?", добави земеделският министър. 

Абровски съобщи, че от вчера са стартирали проверки на държавните институции във всеки магазин на една от четирите големи вериги. Те ще продължат до утре. 

"Ние не гоним никой. Ние проверяваме и искаме да гарантираме на българския гражданин, че яде качествена, здрава храна, безопасна и искаме да видим как се получава това ценообразуване, че в Люксембург млякото да бъде по-евтино, отколкото в София", обясни той.

В края на октомври вицепремиерът Александър Пулев съобщи, че държавата е предприела мерки срещу нелоялните търговски практики, а Комисията за защита на конкуренцията е образувала редица производства, по които се очакват решения и евентуални санкции в размер на милиони левове. По думите му глобите за търговските вериги може да достигнат почти 10% от оборота им.

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