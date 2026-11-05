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Поскъпването на енергоресурсите през последните 12 месеца е намалило значително покупателната способност на 74% от българите, а половината от тях са ограничили разходите си за храна или здравеопазване, за да се справят с по-високите сметки. Това показва осмото издание на Климатичното изследване на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщава БТА.

Цените

Въздействието върху домакинствата в България е по-силно от средното за Европейския съюз, където 60% от анкетираните посочват, че по-високите цени на електроенергията, природния газ и горивата са свили покупателната им способност. При 23% от българите отражението е било много силно при 20% средно за ЕС.

За да компенсират поскъпването, 50% от участниците в проучването у нас са намалили ежедневните си разходи за храна или здравеопазване. За сравнение, средната стойност за ЕС е 38%. Други 26% са ограничили разходите за отопление, а 20% са натрупали задължения, потърсили са финансова помощ или са забавили плащането на сметките си за енергия. В ЕС този дял е 16%.

Поскъпването на горивата е накарало 56% от българите да променят начина, по който използват автомобилите си. От тях 26% са ограничили пътуванията за ежедневни нужди - пазаруване, посещения при лекар или административни задачи.

Други 24% са се отказали от пътувания през почивните дни, ваканции или срещи със семейство и приятели. За да намалят разходите си, 16% шофират по-бавно, а 19% са заменили личния автомобил със споделено пътуване, обществен транспорт или велосипед.

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Въпреки финансовия натиск 69% от българите смятат, че енергийният преход е спешно необходим за страната. Най-голямото очакване, свързано с него, е за по-стабилни или по-ниски цени на енергията - посочено от 77% от анкетираните.

На второ място е намаляването на зависимостта от вноса на нефт и природен газ, което е важно за 74% от участниците. Забавянето на климатичните промени е посочено от 66%.

Това представлява съществена промяна в нагласите спрямо 2022 г. Тогава основната очаквана полза от енергийния преход за българите е била ограничаването на климатичните промени. През 2026 г. водещи са икономическите и свързаните със сигурността на доставките ползи.

Подобна промяна се наблюдава и в други европейски държави. През 2026 г. по-ниските и по-стабилните цени на енергията са водещото очакване в България и още 7 страни от ЕС. Намаляването на зависимостта от вноса е на първо място в 16 държави, а климатичните ползи - в 3.

Българите отчитат и дългосрочните рискове от забавянето на енергийния преход. 75% смятат, че това би довело до трайно поскъпване на енергията и разходите за живот, а 73% се опасяват от по-голяма зависимост от вноса на нефт и природен газ.

Общо 87% от българите смятат, че нисковъглеродната енергия трябва да бъде приоритет - дял, равен на средния за ЕС.

Слънчевата енергия е предпочетена от 45% от анкетираните, а ядрената - от 42%. Подкрепата за ядрената енергетика у нас е сред най-високите в ЕС, където средният дял е 28%. Вятърната енергия е посочена от 23% от участниците.

Когато става дума за развитието на чистите технологии, 46% от българите предпочитат ЕС да изгради конкурентоспособна собствена промишленост, дори това да отнеме повече време. Други 41% подкрепят по-бързото внедряване на тези технологии чрез вносно оборудване. Изграждането на европейско производство е предпочитаният подход във всичките 27 държави членки.

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Мнозинството от анкетираните у нас подкрепят по-тясното сътрудничество между европейските държави за постигане на енергийна независимост. 80% смятат, че България трябва да работи по-активно с останалите страни от ЕС. Средната стойност за Общността е 68%.

Само 14% предпочитат страната да разчита предимно на собствените си сили при 23% средно за ЕС. Същевременно 65% подкрепят обединяването на ресурсите на държавите членки за финансиране на инвестициите в енергийния преход. 24% смятат, че всяка страна трябва да поема разходите самостоятелно.

Повече от 6 от 10 българи (63%) заявяват, че биха се гордели повече с европейската си принадлежност, ако ЕС постигне енергийна независимост. Делът е близък до средния за Съюза от 62%.

"Българските домакинства бяха засегнати най-тежко от високите цени на горивата и тяхното послание е недвусмислено: енергийният преход трябва да осигури по-достъпна енергия и по-голяма независимост", коментира вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора.

По думите му банката предоставя консултантска и техническа помощ за климатични проекти, като ще продължи да подкрепя инвестициите чрез местни банки и други партньори. Целта е България да увеличи собственото си производство на чиста енергия и да укрепи мрежите за нейното пренасяне.

През 2025 г. Групата на ЕИБ е осигурила 128 млн. евро за устойчивата енергетика и природните ресурси в България. Сред подкрепените инициативи е финансиране от 40 млн. евро за "Елдрайв Холдинг", предназначено за изграждане на инфраструктура за зареждане на електромобили в региона. Проектът предвижда и 1530 нови зарядни станции в България.

Проучването е проведено от "Ипсос БВА" между 3 и 25 август 2026 г. В него са участвали 23 000 души на възраст над 16 години от 27-те държави членки на ЕС, включително 1000 респонденти в България. Данните са претеглени според населението на отделните страни, за да бъдат представителни.

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