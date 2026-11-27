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Близо 628 млн. евро от националния бюджет са предвидени за Министерството на транспорта и съобщенията през 2027 г., като основните приоритети са модернизацията на транспортната инфраструктура, безопасността, завършването на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и подобряването на капацитета за търсене и спасяване в Черно море. Това стана ясно при представянето на финансовата рамка на ведомството от транспортния министър Георги Пеев.

1800 щатни бройки в структурите на транспортния сектор са предвидени за съкращения, като над 10 души от администрацията на самото министерство вече са реално съкратени, съобщи още той и обобщи, че оптимизацията трябва да бъде основана на анализи и конкретни потребности, а не да се извършва чрез безцелно намаляване на разходи и персонал. Реформата ще продължи и догодина.

Той определи бюджета като консервативен, прагматичен и съобразен с възможностите в настоящата ситуация и ограниченията пред публичните финанси. Според министъра финансовият план е насочен към довършване на конкретни проекти и инициативи, за които има необходимата подготовка, вместо към формулиране на прекомерно амбициозни цели.

По думите му практиката от предходни години показва, че големите намерения без достатъчно предварителна подготовка често не водят до успешното изпълнение на проектите. Затова ведомството залага на реалистични задачи, които могат да бъдат изпълнени в рамките на наличните ресурси.

Пеев отбеляза, че инвестициите в транспортния сектор са тясно обвързани с европейското финансиране, а реализацията им зависи от баланса между националните и европейските средства и от ефективното им използване. Спрямо 2026 г. е заложено увеличение на разходите по почти всички направления, като по-ниските средства по отделни пера са обусловени от конкретни обстоятелства, а не от промяна в политиките на министерството.

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Повече от 83 млн. евро са предвидени за компенсации и субсидии, с които държавата подпомага обществения транспорт и осигурява достъп до услугите за различни групи от населението.

Средствата ще бъдат използвани за поддържане на нерентабилни автобусни линии, компенсации за намаленията при пътуване с градския, междуградския и железопътния транспорт, както и за подпомагане на превозвачите, обслужващи маршрути до населени места.

Целта е да се запази транспортната свързаност в по-отдалечените райони и да се осигурят по-достъпни пътувания за пенсионери, ученици и хора с намалена подвижност.

За капиталови инвестиции в железопътния транспорт са предвидени 123 млн. евро. Сред основните направления са модернизацията на инфраструктурата, обновяването на системите за сигнализация и повишаването на безопасността при движението на влаковете.

Инвестициите ще бъдат насочени приоритетно към основните железопътни направления в страната, като целта е да се подобрят надеждността на инфраструктурата и безопасността на превозите.

Министърът подчерта, че безопасността е водещ критерий при разпределянето на средствата във всички транспортни сектори, независимо от вида на проектите и услугите.

Изграждането и въвеждането в пълноценна експлоатация на системата за спешна медицинска помощ по въздуха остава сред основните приоритети на министерството. Вече са определени местоположенията на всички бази и е разработена програма за подготовка на необходимия летателен състав.

По думите на Пеев през следващите 3 години трябва да бъдат осигурени 6 бази за медицинските хеликоптери, включително необходимата инфраструктура и оперативен персонал.

Министърът посочи, че наличието на летателна техника само по себе си не е достатъчно, ако няма изградени бази и обучени екипи, които да я използват ефективно. Затова усилията са насочени към цялостното обезпечаване на системата.

Транспортното министерство предвижда повече от 16 млн. евро за закупуването на нов кораб за търсене и спасяване в Черно море. Инвестицията е част от усилията за подобряване на реакцията при инциденти и аварии в морските пространства на страната, включително в изключителната икономическа зона.

Паралелно с придобиването на кораба се разработва интегрирана система за обмен и обработка на информация между институциите, които участват в спасителните операции.

Тя трябва да обединява данни от различни източници, да ги обработва дигитално и да ги предоставя своевременно на оперативните екипи и институциите, така че да се подобри координацията и да се съкрати времето за реакция при извънредни ситуации.

Според Пеев интегрираният обмен на информация ще позволи по-бързи и по-ефективни действия при морски инциденти, като ще подобри цялостния капацитет на страната за търсене и спасяване.

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