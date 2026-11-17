Проектобюджетът на ДОО мина на първо четене в бюджетната комисия с 12 гласа "за"

620 Снимка: БТА

Средната пенсия в България ще достигне 587,70 евро през 2027 г., което е увеличение с 8% спрямо тази година. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж ще нарасне до 374,62 евро. Това предвижда проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година, който беше одобрен на първо четене от Комисията по бюджет и финанси в парламента. При гласуването 12 депутати подкрепиха законопроекта, 2 бяха против, а 9 се въздържаха, съобщи БТАл

Проектът беше представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ бюджетът включва пакет от мерки за увеличаване на социално-осигурителните плащания, част от които не са актуализирани през последните години. Целта е да се подобри защитата както на различните групи осигурени лица, така и на пенсионерите.

От 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%. Със същия процент ще се повишат максималната пенсия, социалната пенсия за старост и добавките към нея.

По-високи обезщетения за родители и безработни

От 1 януари 2027 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще важи и за обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя.

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Предвижда се увеличение и на плащанията за родители, които се връщат на работа, вместо да използват полагащия им се отпуск. Обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще нарасне от 50% на 75% от сумата, която родителят би получил, ако ползваше съответния отпуск.

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро.

Промени се предвиждат и във възрастта и стажа за пенсиониране при трета категория труд. От началото на 2027 г. жените ще придобиват право на пенсия при навършени 62 години и 8 месеца и 37 години осигурителен стаж. За мъжете условията ще бъдат 64 години и 10 месеца възраст и 40 години стаж.

Осигурителният доход се увеличава до 2400 евро

Проектобюджетът предвижда минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане 660 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да достигне 2400 евро. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности ще бъдат актуализирани с 6,4%.

За изплащане на пенсии и добавки към тях през 2027 г. са заложени 14,668 млрд. евро. Това е с 1,164 млрд. евро, или 8,6%, повече спрямо бюджета за 2026 г. Сумата се равнява на 10,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Общият размер на бюджета на ДОО е 16,53 млрд. евро.

Според социалния министър Наталия Ефремова предвидените промени ще позволят повишаване на социално-осигурителните плащания чрез увеличаване на приходите, без да се повишават осигурителните вноски. Тя посочи, че мерките са насочени към по-добро посрещане на потребностите на хората, особено на най-уязвимите групи.

Управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова съобщи, че проектът е бил одобрен единодушно от Надзорния съвет на института.

Тя уточни, че размерът на вноските за Учителския пенсионен фонд се запазва, като те продължават да се поемат изцяло от работодателите. Средствата се управляват консервативно чрез инвестиции в държавни ценни книжа и банкови депозити в Българската народна банка. Фондът осигурява допълнителни плащания към пенсиите на педагогическите специалисти и финансира пенсиите за ранно пенсиониране на учителите.

Работодателите подкрепят бюджета с резерви, синдикатите го одобряват

По време на обсъждането Любомир Дацов от Фискалния съвет определи българската система за социални услуги като добра и посочи, че по отношение на ефективността тя е на равнището на европейските системи.

Той обаче предупреди, че основните проблеми пред устойчивостта на пенсионната система остават нерешени. Сред тях е неблагоприятната демографска структура и застаряването на населението. Според Дацов без политическо решение за развитието на втория пенсионен стълб няма да може да се гарантира нормалното изплащане на пенсиите в бъдеще.

Българската стопанска камара (БСК) принципно подкрепя проекта, но настоява за предвидимост на осигурителната тежест и ясно разграничение между осигурителната защита и мерките на държавната, социалната и демографската политика. Заместник-председателят на камарата Станислав Попдончев призова за изработване на цялостна пътна карта за развитие на пенсионната система.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се въздържа от подкрепа. Изпълнителният директор на организацията Добрин Иванов заяви, че моментът за реформа на пенсионната система не просто е настъпил, а вече е закъснял.

От АИКБ настояват социалните плащания да бъдат извадени от пенсионната система и швейцарското правило да бъде преразгледано, така че при осъвременяването да се дава приоритет на компенсирането на инфлацията. Според организацията по-големи увеличения трябва да получават хората, които имат най-голяма нужда от тях. Иванов подкрепи и заявката за реформи в ТЕЛК, НЕЛК и системата за отпускане на инвалидни пенсии.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също подкрепя законопроекта по принцип. Сред възраженията ѝ са административното увеличаване на минималните осигурителни прагове и запазването на задължението на работодателите да плащат първите 2 дни от болничните.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) категорично подкрепя бюджета, като според представителя ѝ Ася Гонева той има редица предимства.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също заяви принципна подкрепа. Изпълнителният директор Боян Митракиев одобри предвидения механизъм за минималната работна заплата, но предупреди, че увеличаването на максималния осигурителен доход отнема ценово предимство на България в ИТ сектора. По думите му компаниите ще трябва да разчитат основно на качеството на услугите и специалистите си.

Политическите сили критикуват липсата на реформи и буфери

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС заяви, че парламентарната група няма да подкрепи проекта. Според него в бюджета липсват съществени промени, които да подобрят параметрите и устойчивостта на държавното обществено осигуряване.

Той предупреди, че увеличаването на разходите за труд може да създаде допълнителни затруднения за пазара на труда и икономиката. По думите му в проекта няма предвидени буфери. Горанов изрази несъгласие и с аргументите на работодателите относно поемането на осигурителни вноски от държавните служители, като определи промяната като "макроикономическа глупост", която увеличава статистическите показатели за доходите, без да води до реална промяна в икономиката.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" съобщи, че групата ще се въздържи от подкрепа на бюджета на първо четене, но на второ ще подкрепи увеличаването на данъчното облекчение за работещи родители. Той също разкритикува проекта заради липсата на антикризисен пакет.

В отговор социалният министър Наталия Ефремова уточни, че бюджетът на ДОО е изграден на различен принцип и в него не могат да се залагат буфери. Според нея подобни резерви и антикризисни мерки трябва да бъдат предвидени в основния държавен бюджет.

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