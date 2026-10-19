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Общо 69 служители са освободени от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в периода от 1 до 28 септември, като 56 от тях са получили заповедите си за прекратяване на правоотношенията на 18 септември. Това показват данни, предоставени от ведомството на Българското национално радио (БНР) по Закона за достъп до обществена информация.

Кабинетът "Радев"

Сред освободените има служители на ръководни позиции, както и експерти с аналитични и контролни функции. От министерството уверяват, че въпреки съкращенията са осигурени необходимите дейности по сертифицирането на машините за гласуване.

Запитването е отправено след сигнали, получени в програма "Хоризонт" на БНР, за мащабни съкращения във връзка с изпълнението на мярката за намаляване на разходите за персонал с 10%.

В отговора си министерството потвърждава, че вече има заведени съдебни дела по жалби на уволнени служители. Ако съдът обяви освобождаванията за незаконни, засегнатите ще имат право на обезщетение за периода, през който са останали без работа, но в размер не повече от 6 основни месечни заплати, определени към датата на прекратяване на правоотношението.

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Министерството на иновациите и дигиталната трансформация беше създадено с решение на Народното събрание от 12 май тази година при промяна в структурата на Министерския съвет. То обедини Министерството на иновациите и растежа с Министерството на електронното управление. На 18 август с постановление на правителството беше приет и устройствен правилник, който определя структурата, функциите, организацията на работа и общата численост на администрацията.

От ведомството обясняват, че новият модел не предвижда механично запазване на структурите на двете преобразувани министерства. Напротив, целта е да бъдат премахнати дублиращите се административни и експертни дейности.

По отношение на сертифицирането на машините за гласуване министерството посочва, че няма служители, които да отговарят пряко и постоянно за този процес. Става дума за допълнителни задачи, възлагани със заповеди на министъра, в които се включват действащи служители на отделните етапи от подготовката на изборите.

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