Специалните издания на конференцията ще се излъчат от 19 до 23 октомври, всяка вечер от 20:30 часа

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Ще поскъпнат ли кредитите? Какво ще се промени с пенсионните спестявания от 2027 г.? И къде се откриват новите възможности за инвестиции? Отговорите на тези и още важни въпроси дават водещи представители на финансовия сектор, бизнеса и регулаторните институции в петото издание на годишния форум "Финанси: Уравнения и решения". Bulgaria ON AIR ще излъчи петте панела на конференцията в пет последователни вечери от 19 до 23 октомври от 20:30 часа.

Още в първия панел председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански очертава очакванията за въвеждането на мултифондовете в пенсионното осигуряване от 1 януари 2027 г. Как новата система ще промени управлението на пенсионните спестявания? Как осигурените ще избират между динамичен, балансиран и консервативен подфонд? И защо информираният избор може да се окаже решаващ за бъдещите им доходи след пенсиониране?

Във втория панел финансовият експерт Калин Христов ще отправи важно предупреждение за промяната във финансовата среда: "Светът на трайно ниските лихвени проценти изчезва". Какво означава това за кредитирането, инвестиционните решения и финансовото планиране през следващите години? Представители на водещи банки ще коментират факторите, които ще определят условията за финансиране, и защо днешните лихвени нива не бива да се приемат като гаранция за бъдещето.

В следващите издания зрителите ще научат повече за тенденциите на платежния и инвестиционния пазар, новите възможности пред индивидуалните инвеститори и развитието на застрахователния сектор. Петият годишен финансов форум включва и специален анализ на Илия Шчупко от Bloomberg Intelligence, който допълва експертните дискусии с международна перспектива.

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Пет вечери, пет теми, един общ въпрос: как да вземаме по-информирани финансови решения в променящия се свят? Не пропускайте специалните издания на "Финанси: Уравнения и решения" по Bulgaria ON AIR - от 19 до 23 октомври, всяка вечер от 20:30 часа.

Кога да гледате?

19 октомври, понеделник, 20:30 ч. - Пенсионно осигуряване

- Пенсионно осигуряване 20 октомври, вторник, 20:30 ч. - Парични и бюджетни политики и отражението им върху банковия бизнес

- Парични и бюджетни политики и отражението им върху банковия бизнес 21 октомври, сряда, 20:30 ч . - Инвестиционен и платежен пазар

. - Инвестиционен и платежен пазар 22 октомври, четвъртък, 20:30 ч. - RETAIL и инвестиции

23 октомври, петък, 20:30 ч. - Застраховане

Цялата конференция ще бъде излъчена и по Bloomberg TV Bulgaria от 26 до 30 октомври включително, всяка вечер от 19:30 часа.

"Финанси: Уравнения и решения" е годишният финансов форум на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria, който събира представители на финансовия сектор, бизнеса и регулаторните институции за разговор по ключовите теми, определящи развитието на икономиката и финансовите пазари.

Партньори на събитието са Postbank, ОББ Банк, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, БОРИКА, Пенсионноосигурителна компания "ДСК Родина", ДЗИ, ОББ Пенсионно осигуряване, Уника, Дженерали застраховане, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services и IRIS Solutions.

Институционални партньори са Френско-българската индустриална търговска камара, Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българският форум на бизнес лидерите.

Събитието се организира с подкрепата на Софийската опера и балет и Katarzyna Estate.

Медийни партньори на "Финанси: Уравнения и решения" са Investor.bg, Dnes.bg, See News, Money.bg, Dir.bg и в. "БанкерЪ".

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.