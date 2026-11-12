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Къде бихте инвестирали 100 000 евро днес? Може ли Българската фондова борса да удвои пазарната си капитализация до 2030 г. и кои активи имат най-голям потенциал през следващите години? Над 30 представители на финансовия и инвестиционния сектор ще потърсят отговорите по време на 15-то издание на Investor Finance Forum. Водещият форум се организира от Investor.bg, част от Investor Media Group и ще се проведе на 17 ноември от 10:00 ч. в Интер Експо Център, София.

Сред участниците са представители на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, водещи банкови институции, инвестиционни дружества и международни финансови организации. В пет основни дискусионни панела и поредица от специализирани разговори експертите ще представят своите прогнози за развитието на финансовите пазари и възможностите пред инвеститорите.

Каква е равносметката за България 11 месеца след приемането на еврото? Асен Ягодин от Postbank, Любомир Дацов от Фискалния съвет, Борислав Бангеев от УниКредит Булбанк и представител на Българската банка за развитие ще обсъдят ефектите от смяната на валутата върху бизнеса, банковия сектор и достъпа до финансиране.

Поглед към международните пазари ще отправят Преслав Райков, Георги Ангелов от Институт "Отворено общество", Десислава Николова от Световната банка за България и Георги Ганев от Софийския университет. Дискусията ще постави въпроса как геополитическите конфликти, търговските отношения между световните икономики и инфлационните рискове променят инвестиционната среда.

Ще достигне ли Българската фондова борса двойно по-голяма пазарна капитализация до 2030 г.? Възможностите за растеж, привличането на международни инвеститори и перспективите пред новите публични предлагания ще обсъдят Мирослав Маринов от ПОК "Доверие", Камен Колчев от ЕЛАНА, Маню Моравенов от БФБ, Светослав Ангелов от ITF Group и Огнян Донев от "Софарма".

Сред участниците в технологичните дискусии ще бъдат Цветан Алексиев от "Сирма" и Виктор Манев от IMPETUS Capital, които ще разгледат ролята на изкуствения интелект и достъпа до капитал за развитието на публичните технологични компании. Представители на финансовия и регулаторния сектор ще обсъдят и бъдещето на криптобизнеса след въвеждането на европейската регулаторна рамка MiCA.

Злато, акции, фондове или други инвестиционни инструменти? В рамките на форума ще бъдат разгледани различните възможности за защита и увеличаване на капитала. Спасимир Маджаров от Amundi, Дончо Донев от Postbank, Наталия Петрова от БАУД и Добрин Томов от ЕЛАНА ще коментират инвестиционното поведение на българите и избора между активно и пасивно управление.

Един от най-любопитните разговори е предвиден за финала на конференцията. В панела "Активни пари и търсене на доходност" Павел Бандилов от Neo Ventures, Здравко Пиринлиев от "Бенчмарк" и Николай Стойков от "Аларик Секюритис" ще обсъдят къде биха инвестирали 100 000 евро днес, кои активи изглеждат подценени и какви възможности могат да се открият през следващите 12-24 месеца.

15-ото издание на Investor Finance Forum ще се проведе на 17 ноември 2026 г. от 10:00 ч. в Интер Експо Център, София.

Повече информация за програмата и участниците е достъпна на официалната страница.

 

 

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