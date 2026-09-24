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3 държави - Обединените арабски емирства (ОАЕ), Грузия и Азербайджан - преустановиха полетите на ирански авиокомпании, след като влязоха в сила нови американски санкции, насочени срещу авиационния сектор на Иран.

ОАЕ са прекратили всички полети на ирански авиокомпании до страната, за да спазят новите санкции на САЩ, съобщи иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес.

Полет на авиокомпания "Иран еъртурс" до Дубай е бил отменен тази сутрин малко преди излитането от Техеран, въпреки че пътниците вече са имали закупени билети. Това разказва пред АФП пътник, който е трябвало да лети по маршрута. Отменени са и други полети на ирански превозвачи до различни дестинации, пише БТА.

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Грузия и Азербайджан официално са потвърдили спирането на полетите от Иран. Туристически агент в Техеран е съобщил, че са прекратени и полетите до Багдад, Мускат и Катар. В същото време връзките с други дестинации, сред които Китай, продължават.

Според информацията на сайта на международното летище в Техеран полетите до Турция и Армения все още се изпълняват от по-малки ирански авиокомпании, сред които "Вареш Еърлайнс".

Ходът идва ден след като финансовият министър на САЩ Скот Бесънт обяви планове за засилване на натиска върху иранската авиация. Той заяви, че Вашингтон иска "да се спрат полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят от сряда".

Бесънт предупреди още, че държави, които продължат да предоставят на иранските превозвачи гориво или наземно обслужване или позволят продажбата на билети, могат да бъдат изключени от американската доларова система.

Преди 2 седмици САЩ наложиха мащабни санкции срещу авиационния сектор на Иран, насочени срещу 27 авиокомпании. Чуждестранни компании и банки също могат да бъдат засегнати, ако продължат да работят със санкционираните ирански превозвачи.

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