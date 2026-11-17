Общите разходи на здравната каса се увеличават с 8,1% до 5,68 млрд. евро, а средствата за лекарства достигат 1,45 млрд. евро.

119 Снимка: БТА

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. беше одобрен на първо четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси с 12 гласа "за" и 11 "против". Няма гласували "въздържал се".

Предложеният от министъра на здравеопазването Катя Ивкова бюджет предвижда приходите и трансферите на касата да достигнат 5,68 млрд. евро, съобщи БТА. Същата е и общата стойност на планираните разходи. Сумата е с 426,9 млн. евро, или 8,1%, над бюджета за 2026 г. Здравноосигурителните приходи са разчетени на 5,63 млрд. евро. От тях 3,45 млрд. евро се очаква да постъпят от здравноосигурителни вноски, а 2,17 млрд. евро - под формата на трансфери за здравно осигуряване.

За здравноосигурителни плащания са предвидени общо 5,41 млрд. евро. Това е увеличение с 478,1 млн. евро, или 9,7%, спрямо 2026 г. През следващата година Министерството на здравеопазването ще превежда ежемесечно средства към бюджета на НЗОК за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Общият размер на тези трансфери е 32,7 млн. евро.

Най-голямото перо в разходите остава болничната медицинска помощ, за която са заложени 2,531 млрд. евро. Сумата е с 8,1% повече спрямо тази година. В нея са включени 81 млн. евро за амбулаторни процедури, свързани с диагностика, профилактика и диспансерно наблюдение, както и 36 млн. евро за осигуряване на медицински персонал в болниците.

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За лекарствени продукти са предвидени 1,454 млрд. евро, което представлява ръст от 9%. Първичната извънболнична медицинска помощ ще разполага с 372 млн. евро, а за специализирана извънболнична помощ са заложени 384 млн. евро - увеличение с 9,3%.

Бюджетът за дентална помощ достига 248 млн. евро, или със 7,6% повече спрямо 2026 г. За медико-диагностична дейност са предвидени 176 млн. евро, което е ръст от 5%. За медицински изделия, използвани в болничната помощ, както и за помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания, са заложени 147 млн. евро. Увеличението при това перо е 2,3%.

Други 96 млн. евро са предвидени за останалите здравноосигурителни плащания, включително 51 млн. евро за медицинска помощ съгласно европейските системи за социална сигурност.

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